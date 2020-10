Keith Richards lanza una colección de lujo con su etapa solista 

The X-Pensive Winos, es la banda con la que Keith Richards visitó la Argentina en 1992, y con ella editó el disco "Live at the Hollywood Palladium” que registra su trabajo como solista.

El guitarrista de los Rolling Stones reedita este material en un lanzamiento de edición limitada,

La producción saldrá a la calle el 13 de noviembre y el Super Deluxe Box Set incluirá el álbum remasterizado en 2 LP, un vinilo de 10 minutos, con 3 bonus tracks inéditos: “I Wanna Be Your Man", “Little T&A” y “You Don’T Move Me”; un CD remasterizado del álbum original; un DVD del film original del concierto.

También tendrá un libro de tapa dura de 40 páginas con el ensayo de David Fricke “The Loosest Tight Band You’ve Ever Heard”, en el que se incluye una nueva entrevista con Keith, además de numerosas fotos inéditas y rarezas de sus archivos personales.

El disco se podrá conseguir en formatos más económicos como un CD remasterizado, 2 LP remasterizados, 2 LP de edición limitada en rojo y en las tiendas digitales