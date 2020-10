Germán Martitegui dio positivo al test de coronavirus

Los contagios de coronavirus en MasterChef Celibrity continúan. Luego de haberse confirmado los casos de los contagios de los participantes “el Polaco” y Victora Xipolitakis, se conoció que el chef y jurado del certamen Germán Martitegui, también contrajo el virus. Desde la producción informaron que su reemplazo será Dolli Irigoyen, que ya había participado como chef invitada.

La noticia fue confirmada por el propio Martiutegui en su cuenta de Twitter: “Ayer desperté con temperatura y como el viernes me había hecho un hisopado que me dio negativo, pensé que era insolación.Preventivamente me hisopé ayer y el resultado fue positivo. Me siento perfecto y estoy aislado en casa. No se preocupen, me verán volver a Master Chef y a Tegui”, escribió el chef que se convirtió en el integrante del jurado más temido por los participantes del certamen.