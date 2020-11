River jugará "bajo protesta" en Independiente

Ninguno de los dos quería dar el brazo a torcer y el que pierde, a los ojos del mundo, es el fútbol argentino. Ni este experimento de Liga Profesional, recientemente creado y que desde el día uno deja mucho que desear, ni el caprichoso River que se empecinó en jugar en el River Camp y colaboró con la novela que terminó con la postergación de un partido a 24 horas, en la primera fecha de un certamen que, en teoría, llegaba para organizar el campeonato doméstico. Lo cierto, es que los de Núñez no tuvieron opción y tuvieron que elegir un escenario, optaron por el Libertadores de América de Independiente, donde están jugando la Copa y ahí recibirán a Banfield el martes a las 21. Pero también avisaron que no terminará acá, que jugará "bajo protesta" y la disputa continuará afuera.

Que sí, que no, que sí, que no y, finalmente, no. Pero el sábado por la noche, cuando no había demasiado tiempo para prever un cambio de escenario. Tan cierto es que River lo pudo tener en cuenta al no tener la autorización oficial, como que la Liga Profesional lo pudo informar antes si ya habían hecho las observaciones pertinentes y se habían conseguido los permisos de la policía de Ezeiza y la Aprevide. Todos quisieron mostrar más peso, ver quién pisaba más fuerte y el manoseo golpeó al de por sí alicaído fútbol argentino.

Sin demasiadas oportunidades y con la amenaza de quita de puntos y sanciones, River bajó los brazos en la cuestión netamente deportiva y alquiló el Libertadores de América para recibir a Banfield el martes a las 21, en la primera fecha de la Copa de la Liga. Sin embargo, avisó que no se va a quedar callado, que se presentará bajo protesta y que continuará con la "lucha" frente a la organización para que revean la medida para los próximos encuentros.