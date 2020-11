Se agrava la falta de insumos en la construcción: no hay cemento ni hierro

Hace un mes la enorme volatilidad del dólar paralelo afectaba a la construcción, con aumentos en los principales insumos y algo de desabastecimiento. Sin embargo la enorme brecha que existió entre el dólar oficial y el denominado “blue” se acortó notablemente pero la situación, lejos de mejorar, se agravó.

"En algunos productos ni siquiera te dan cotización, sobre todo los más sensibles como el acero. El hormigón a veces te cotizan y a veces no. Hay faltante de cemento y de productos metalúrgicos. Estimo que todo esto es por las presiones o especulaciones por el tema dólar. La verdad que está bastante complicado", resumió a 0223, Eduardo Agüero, presidente del Colegio de Arquitectos de la provincia de Buenos Aires Distrito IX.

El faltante de materiales, se da en un particular momento, donde algunos marplatenses que tenían dólares ahorrados, aprovecharon para invertirlo en “ladrillo” y comenzaron a encarar alguna ampliación o remodelación de sus viviendas.

“Hay mucha falta de materiales y mucha restricción en la entrega. Seguimos con problemas de abastecimiento de perfiles o chapa y todo lo que es hierro y productos siderúrgicos. Ya hay algunas obras paradas. Y encima sigue todo aumentando: el cemento en 15 días subió un 10%. El sector está complicado”, le contaron a este medio digital, desde un importante corralón de Mar del Plata.

“Cada semana que pasa es peor, porque hay problemas con el cemento, la cal y el hierro. El ladrillo se iría normalizando pero también bajó la demanda. El mayor problema ahora pasa por el cemento, que al no haber normal entrega, te paraliza la construcción de lozas, fábrica de viguetas, los ladrillos de cemento de los bloques. Estamos trabajando a un 50% de lo normal”, graficó la misma fuente.

Esta falta de materiales de la construcción también llegó a los grandes emprendimientos, aunque en menor medida, según explicó a 0223 el arquitecto Leonardo Tamburini, presidente de Centro de Constructores y Anexos local, que admitió que este particular contexto “no es tan grave pero empieza a haber faltantes”, aunque “en líneas generales, se va acomodando”.

"No hay obras paradas pero empieza a haber complicaciones, porque un poco el ladrillo estuvo faltando. El hierro y en menor medida la chapa, en algunos casos no es que faltaba, sino que no lo querían vender”, analizó Tamburini.

Para el titular de la Uocra, César Trujillo, el desabastecimiento de algunos insumos, que ya afecta a todo el país, “no es nuevo” y se da por la especulación.

“El material falta por la inflación y los corralones están afectados pero los materiales son argentinos, no son importados. Acá hay especulación. Así es la Argentina, esta situación no es la primera vez que pasa”, razonó.