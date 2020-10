La volatibilidad del dólar ya genera desabastecimiento en la construcción

El brusco aumento del dólar blue en las últimas semanas ya está generando problemas en los corralones de Mar del Plata, ante la falta de algunos materiales y la disparidad de precios que hay en el mercado.

“Desde hace unos días estamos con una falta de insumos básicos, como ladrillos, cal, cemento, chapas, hierro o telgopor o haciendo malabares para conseguirlos. Y en los últimos días esto se está profundizando, porque el sector siderúrgico está atado al dólar por ser un comoditie y entonces las chapas, perfiles, clavos, aluminio no están siendo entregados por las distribuidoras. Se está complicando bastante porque no tenemos precios de referencia”, explicaron a 0223 desde un importante corralón de la ciudad.

Ante esta situación de incertidumbre cambiaria, muchos marplatenses que poseen ahorros en dólares prefieren apostar al ladrillo y deciden hacer alguna ampliación o terminar de realizar alguna obra, lo que genera un aumento en la demanda, que se topa con una negativa en el mostrador.

“A veces nos perdemos de ventas o le decimos al cliente que tiene que esperar 20 días para poder entregarle un material. Es una pena porque estábamos esperando ansiosamente para tener un mejor movimiento de trabajo pero no contamos con las cantidades suficientes para abastecer la demanda. El acopio se cortó”, señalaron desde el sector.

El cemento también es una variable, que según algunos referentes de la construcción, siempre suele costar un valor histórico cercano a los 7,50 dólares la bolsa -al valor oficial- y que ante esta coyuntura, se ve afectado. "El cemento se hace acá pero con todo esto, toda la línea de Loma Negra tuvo incrementos del 6%”, advirtió la misma fuente.

Uocra: "Por ahora ninguna obra tuvo que parar"

Para César Trujillo, titular de la Uocra Mar del Plata, estos vaivenes de la divisa estadounidense, aún no impactaron de lleno en la industria de la construcción local. "Por el momento no tuvo que parar ninguna obra. Esto todavía no se notó en el trabajo diario pero en la calle se advierte que faltan algunos materiales, que son de fabricación argentina pero el dólar blue modifica y es preocupante", deslizó el dirigente.

Por su parte el presidente de Centro de Constructores y Anexos de la ciudad, Leonardo Tamburini, ratificó la preocupación que existe en el sector, debido a los recientes aumentos. "Viene aumentando un poco todo, porque la realidad es que se viene trasladando a precios debido a la incertidumbre por el dólar. Se ve reflejado en aumentos cada 20 días del orden del 4% al 6%. La herrería, broncería y sanitarios, son los de mayor incidencia en el aumento. Aunque la mano de obra sigue estando barata porque no ha habido paritarias”, analizó el arquitecto.