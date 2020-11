Lo interceptan en la ruta y le roban el auto: casi se llevan a su bebé

Los productores rurales denuncian el aumento de robos violentos en la zona y algunos ya piensan en armarse ante los reiterados hechos de inseguridad.

El domingo a las 3 de la mañana, un productor rural que circulaba a la altura del kilómetro 9 de la ruta 226, sufrió el robo de su auto y casi tiene que lamentar el secuestro de su pequeño hijo.

“El productor ve un auto parado en la banquina y de repente se le cruza. Por muy poco no llegó a embestirlo. Se bajaron dos personas armadas y le sacaron el celular y la billetera. Tuvo que discutir con los delincuentes para que le dejen bajar al bebe, que viajaba en el asiento trasero. De suerte no salieron lastimados y no tienen que sufrir algo peor como que se llevan a su criatura”, contó a 0223, Ricardo Velimirovich, presidente de la Asociación de Productores Frutihortícolas de General Pueyrredon.

Pero el hecho no terminó allí: la víctima del robo pudo recién hacer la denuncia a las 5 de la mañana del otro día. “Fue a hacer la denuncia en la Caminera, cercana a Santa Paula y los policías le manifestaron que no era jurisdicción de ellos. Pasó por 5 comisarías hasta que pudo hacerla. Una vergüenza”, lamentó.

Este hecho, llamativo por el modus operandi de los malvivientes, se suma a otro de características violentas ocurrido a las 10 de la noche del lunes de la semana pasada: 3 sujetos armados entraron a un campo con fines de robo y golpearon salvajemente al dueño.

“Le pegaron un palazo en la cabeza al hombre, que es vecino mío. Se llevaron su auto, dinero y el televisor. Al auto lo encontramos en Chapadmalal”, recordó Velimirovich.

“Hay cada vez más robos violentos y ya estamos empezando a pensar en armarnos. Los ladrones andan hasta con 9 milímetros. Ya es una situación delicada. Queremos evitar el de estar armados porque después hasta uno de nosotros puede salir lastimado. Se habla de fomentar el arraigo rural pero nos están pegando palazos en la cabeza. Tenemos 4 patrulleros para 500 kilómetros de caminos rurales. Algo tiene que cambiar”, razonó.

Ante esta situación, los productores rurales se reunirán esta semana con las autoridades policiales a fin de mejorar la seguridad la vasta zona rural, que conforma el 60% de General Pueyrredon.