En plena cuarentena, crece el robo de hortalizas en las quintas

Los productores rurales advierten que los robos son para su comercialización ilegal. Hay entre dos y tres robos todas las noches. Piden por el arreglo de los caminos.

Loa amigos de lo ajeno no descansan durante la cuarentena, ni en la ciudad ni en el campo: en las últimas semanas crecieron exponencialmente los robos de hortalizas en las quintas de Mar del Plata.

“El tema de los robos de la mercadería que producimos ha aumentado mucho. Nuestro sector está bastante expuesto, porque en general la policía está abocada a la cuarentena y dependemos de la policía rural. Hay entre dos y tres robos por día y saqueos en casas deshabitadas. La policía rural está actuando bastante rápido, con algunas dificultades para acceder, porque los caminos están arruinados. Por suerte algunos fueron interceptados por la Policía y los robos han disminuido un poco”, afirmó en diálogo con 0223, Ricardo Velimirovich, representante de la Asociación Frutihortícola de Productores y Afines de General Pueyrredón.

Para Velimirovich, “los robos no son para el consumo, sino para su comercialización, debido a que roban en grandes cantidades: para dar un ejemplo, se llevaron en un campo unas 40 bolsas de papa, de 20 kilos cada una y 1.000 kilos de choclo. El otro día agarraron una camioneta que estaba preparada para transportar toda esa cantidad. Tienen más velocidad y astucia que muchos de los propios cosechadores, porque se las ingeniaron para robar todo eso en medio de la noche. Ojalá tuvieran esa astucia para trabajar”, ironizó.

En tal sentido, pidió a las autoridades municipales que puedan reparar los caminos rurales, “ya que al estar exceptuados (por ser productores de alimentos), necesitamos transitar tanto nosotros como la policía”, razonó.

“Aconsejamos a la gente que no compren productos no identificadas por Senasa, con el número de Repa, ni tampoco hacerlo en la vía pública. Es la única manera de evitar más robos, es no comprar robado”, completó Velimirovich.