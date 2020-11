Mantienen una cautelar en el Puerto, pero aclaran que no afecta el dragado

El juez federal Santiago Inchausti resolvió mantener la medida cautelar que rige desde febrero de 2019 por el tratamiento y el destino final de los sólidos depositados en piletones del Espigón 13 en el marco de una investigación que estudia la posible contaminación en el Puerto de Mar del Plata. Sin embargo, fuentes del Consorcio Portuario Regional remarcaron que esta decisión no tiene ningún impacto sobre las obras de dragado que se proyectan para los próximos meses.

El magistrado ratificó la continuidad del recurso hasta tanto el Consorcio Portuario Regional y el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (Opds) presenten la documentación ambiental referida al tratamiento y disposición final de los residuos que podrían ser peligrosos para el medio ambiente.

De acuerdo a un informe de Análisis Pericial de Superintendencia Federal de Bomberos, el análisis de los elementos encontrados arrojaron resultado positivo para la presencia de aceites, grasas y materia orgánica no polar, que -sostiene el acta- deberían ser consideradas "residuos peligrosos" en los términos del anexo II de la ley 24.051.

Adler insistió en que “no tenemos hoy opinión de la autoridad ambiental sobre si los residuos que están en los piletones hace muchísimo tiempo, son o no son contaminantes”. A su vez, reparó en la ausencia de coordinación de los organismos y señaló que deberán habilitarse los canales correspondientes para que la Autoridad del Agua cuente con esta información y dictamine al respecto.

Por otro lado, advirtió que no está contemplado dentro de la normativa del OPDS el análisis, desde el punto de vista del impacto ambiental, de los residuos extraídos del dragado. “Me preocupa porque no tenemos que tener respuestas formales sino materiales a lo que es el medio ambiente. Tenemos la obligación ética y legal de cuidar el medio ambiente no solamente para nosotros sino también para las futuras generaciones; eso es lo que impone la Constitución Nacional”, expresó Adler.