Cero en todo: Alvarado y Brown empataron en el Minella

Lo mejor de la noche en el "José María Minella" fue la previa, con la entrada en calor de los dos equipos en el campo de juego con la música de "Live is life" homenajeando a Diego Maradona y el minuto de silencio (de aplausos en realidad) en el medio de la cancha con ambos rodeando a la Copa del Mundo que posaba sobre una camiseta del "torito" en el punto central. En los 90', poco y nada. Muchas imprecisiones, pocas situaciones de gol y una inactividad que se sintió en Alvarado y Guillermo Brown de Madryn que igualaron 0 a 0 en el regreso de la Primera Nacional.

La pasó mal Alvarado de entrada, llegó muy fácil en tres oportunidades Guillermo Brown, pero un buen cruce de Alsina, una tijera que se perdió cerca y una definición fallida de Caraballo que recuperó en tres cuartos, fueron un llamado de atención. Del otro lado, la primera que tuvo el "torito" fue con Ponce que entro libre, pero se le fue largo el control y terminó rematando mal pisado. Lo mejor del equipo de Coyete estaba por la izquierda, donde se juntaban Malagueño y Vidal para lastimar con su despliegue y velocidad.

Llegando al cuarto de hora, el juego se equilibró y a los dos les costaba llegar. El partido se volvió ordinario, tenían buenas intenciones pero pocas ideas y ninguno llevó peligro a los arcos de Fernández y Agüero. Lo más incisivo, en la media hora final, fue un cabezazo incómodo de Caraballo que el arquero del "torito" despejó con el puño, más para evitar la llegada de otro delantero que por el peligro que llevaba. Del otro lado, un tiro libre de Leandro Navarro prometió mucho y terminó en nada.

La polémica de la noche llegó a los 28 segundos nomás del complemento, cuando tras una pifia le quedó a Julián Bonetto que punteó, amortiguó en Fernández y salvó providencialmente Ponce sobre la línea ante el pedido de todos los visitantes que la pelota había entrado. Fue, una vez más, un espejismo, porque enseguida volvieron a caer en las impresiciones de la etapa anterior, los arcos estaban lejos y si alguno estaba un poquito más cerca era "La Banda" de Madryn con las corridas de Bonetto, una pesadilla por el costado izquierdo de la defensa.

No pasaba nada y la noticia del complemento fue que Bogado sufrió un fuerte golpe en la rodilla, intentó regresar pero se volvió a caer y tuvo que ser reemplazado, para el dolor de cabeza Coyette. Con Molinas y Astina intentó darle otra frescura, y lo consiguió, porque Astina en cinco minutos hizo más que el resto de sus compañeros. Y en un córner que ganó, la segunda jugada terminó con Vidal cara a cara con Agüero lo esquivó pero se quedó sin ángulo y le pegó al borde externo de la red. La buena noticia para el "torito" fue que Brown perdió a Bonetto, el más peligroso de la visita que se acalambró y debió salir.

El exAtlético San Luis de México seguía siendo la ilusión de Alvarado. Otra vez asistió a Vidal que, nuevamente, quedó muy sobre el fondo de la cancha y esta vez fue Agüero el que ahogó el grito. Los cambios fueron desnaturalizando el partido, que si de por sí no tenía ritmo, con los cortes se sintió más. Brown se sintió cómodo con el empate y el "torito" no tuvo más argumentos que Astina para ir a ganarlo. Pero en el final casi lo gana. Cuando un centro de Molinas no llevaba peligro, Agüero dudó en agarrarla, la quiso sacar al córner y le rebotó en el travesaño. Y en la última, Giacomini se animó de afuera y le sacó pintura al ángulo izquierdo. Un empate con sabor a poco para arrancar, pero una mejor imagen en el cierre que en el resto del encuentro.

Síntesis

Alvarado (0): Pedro Fernández; Brian Mieres, Juan Ramón Alsina, Franco Ledesma y Fernando Ponce; Franco Malagueño, Julián Vitale y Leandro Navarro; Ezequiel Vidal, Felipe Cadenazzi y Emiliano Bogado. DT: Gastón Coyette.

Cambios: ST 21' Marcos Astina e Iván Molinas por Bogado y Malagueño, 34' Robertino Gicomini por Vidal y 45' Sebastián Jaurena por Navarro.

Guillermo Brown (Puerto Madryn) (0): Franco Agüero; Matías Ruiz Díaz, Nicolás Herranz, Maximiliano Guardia y Guillermo Ferracutti; Cristian García, Axel Álvarez, Mauricio Vera y Leonel Álvarez; Julián Bonetto y Khalil Caraballo. DT: Marcelo Broggi.

Cambios: ST 25' Sebastián Medina por Vera, 29' Braian Aquino y Abel Méndez por Bonetto y Juárez, y 35' Oscar Belinetz por Caraballo.

Goles: No hubo

Árbitro: Andrés Gariano.

Estadio: "José María Minella".

