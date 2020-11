Seguidores de Bolsonaro marcharon en contra de la obligatoriedad de la vacuna

Manifestantes bolsonaristas se movilizaron por la Avenida Paulista para protestar con el gobernador, Joao Doria, por establecer la obligatoriedad de una futura vacuna contra el Coronavirus. Se trata de la vacuna desarrollada por la empresa china Sinovac en sociedad con el Instituto Butantan.

Según la información publicada por el portal G1, las personas que marcharon exhibieron carteles en defensa del presidente con consignas como "No somos cobayos" y "No a la vacuna" en una concentracion en donde no había distancia social ni tapa boca.

Por medio de una nota, el gobierno de São Paulo afirmó que “respeta el derecho democrático de libre manifestación pero lamenta que el oscurantismo ideológico expresado por una minoría rabiosa en redes sociales sea usado para generar panico y desinformación”.

El gobernador Doria ya se había manifestado a favor de volver las vacunas obligatorias cuando estén disponibles, generando una disputa con el presidente Jair Bolsonaro, que prometió que será un proceso voluntario. Por su parte, el presidente del Supremo Tribunal Federal afirmó que, en última instancia, el cuerpo colegiado será quien decida sobre esa cuestión.

Por último, el Ministerio de Salud de Brasil, anunció el mes pasado que compraría 46 millones de dosis de la vacuna, una vez que se confirme la aprobación regulatória por Anvisa.