Ratifican que la vacuna Sputnik V tiene una seguridad y eficacia "muy buena"

Desde el Instituto de Investigaciones Clínicas aseguraron que la vacuna Sputnik V, que en los últimos días se convirtió en una de las principales apuestas del Gobierno nacional para ponerle fin al drama trágico de la pandemia del coronavirus, tiene una seguridad y eficacia "muy buena" en base a las primeras conclusiones que fueron dadas a conocer meses atrás por la administración rusa.

Ignacio MacKinnon, director de la institución, recordó que los resultados de las fases 1 y 2 de los ensayos clínicos que se realizaron en torno a la vacuna se publicaron el 4 de septiembre en The Lancet, una revista médica británica de gran importancia para la comunidad científica global.

"En esa publicación se conoció que la vacuna tiene un perfil de eficacia y seguridad muy bueno y que también el desarrollo es similar al de otras vacunas. La diferencia de la Sputnik es que usa dos vectores virales en vez de usar uno solo", explicó el profesional, ante la consulta que le hizo 0223.

El referente de la entidad que tiene su sede sobre la avenida Colón al 3456 precisó que la vacuna se suministra en dos dosis - con 21 días de diferencia - porque cada una contiene un adenovirus distinto, que son los virus respiratorios que generan la inmunidad en el organismo contra la enfermedad. "La primera dosis se hace con el adenovirus 5 y la otra con el adenovirus 26", detalló.

"Estos virus generan muy poco síntomas; lo más común suele ser el resfrío. Los adenovirus funcionan como 'caballitos de Troya' que llevan el gen hasta el organismo y luego todo el mecanismo de respuesta inmunológica se ocupa de generar los anticuerpos y las defensas celulares para que se rechace al Covid-19 cuando intenta ingresar como si la persona ya hubiese sido infectada", profundizó el especialista, sobre el funcionamiento de la vacuna.

MacKinnon reconoció que, hasta la fecha, los únicos resultados de efectividad que se conocen sobre la vacuna tienen que ver con los ensayos que se llevaron a cabo en dos hospitales rusos con 76 adultos de entre 18 y 60 años pero insistió en que "lo más importante es saber lo que va a ocurrir en la fase 3" de la investigación.

"Para algunos parece poco y para otros alcanza pero la clave pasa por los resultados de la fase 3. Si en la fase 3 no se demuestra eficacia, entonces la vacuna no se va a utilizar en Argentina. Eso es algo que ya aclaró el Ministerio de Salud", recordó al respecto, y aseguró que otros países también avanzaron con la misma estrategia de Argentina de firmar un "preacuerdo" para asegurarse dosis, en caso de que surjan resultados satisfactorios a la brevedad.

El profesional también mostró su preocupación por los distintos sectores, políticos y sociales, que alzaron voces en contra de la solución proveniente desde Rusia tras el anuncio que hizo esta semana el presidente Alberto Fernández sobre la compra de 25 millones de dosis que llegarían para diciembre.

"Me preocupa la postura porque esa ignorancia también se contagia. Me preocupa que haya gente que por desconocimiento, o tal vez por mala intención, quiera imponer su idea en contra de una herramienta de solución tan fuerte para combatir el coronavirus", expresó, y añadió: "Me llama la atención que haya tantas personas antivacuna cuando las vacunas ya están por llegar y casi que son una realidad palpable".

En este marco, el responsable del Instituto de Investigaciones Clínicas también resaltó la labor de la ciencia para poder "desarrollar en un tiempo récord" una vacuna que ponga fin al drama de la pandemia. "Esto se explica porque todo el mundo científico, ya de las ciencias más duras o blandas, dejó lo que estaba haciendo para encarar todos los problemas que trajo el Covid", consideró.

La institución de avenida Colón tiene 14 años de historia en Mar del Plata. Desde entonces, sus profesionales han realizado más de 180 ensayos clínicos con más de 4 mil voluntarios que participaron en diferentes investigaciones en diabetes, enfermedades respiratorias y otras especialidades.