Alberto Fernández: "Queremos hacer cuanto antes la epopeya de ponerle fin al Covid-19 con la vacuna"

El presidente Alberto Fernández se mostró esperanzado de poder materializar cuanto antes la "epopeya" de ponerle fin al coronavirus con la llegada de la vacuna después de las conversaciones que se iniciaron con la Federación de Rusia y los acuerdos que siguen vigentes con otros laboratorios del mundo.

En la conferencia de prensa que encabezó este viernes por la tarde, el jefe de Estado ratificó su voluntad de que "los argentinos puedan contar lo más rápido posible y en la cantidad suficiente con la vacuna que nos permita terminar con este tiempo de pandemia y que nos permita a todos recuperar la vida que hoy se ha visto alterada".

Por eso, Fernández adelantó que pondrá un marcha un "gran comando" con la participación de los ministerios de Seguridad, del Interior, de Salud y de Defensa para "organizar del mejor modo la vacunación de los argentinos y argentinas". "No es una tarea simple porque la vacuna exige ciertos cuidados que hay que tener pero queremos llevar adelante la epopeya de ponerle fin al virus con la vacuna", insistió.

El presidente dijo que le da "tranquilidad" el acuerdo que se entabló con el Fondo Soberano de Rusa para percibir 20 millones de vacunas en caso de que resulten satisfactorios los estudios durante la fase 3 de investigación en los voluntarios.

"Estamos trabajando prácticamente online con los estudios de la fase 3 que se hacen en Rusia con la idea de que Anmat cuente rápidamente con la información necesaria para aprobar la vacuna si es que está en condiciones de hacerlo", precisó, y confirmó que si las conclusiones del ensayo clínico son positivas entonces habrá dosis a partir de finales de diciembre.

Fernández, a su vez, reveló que tiene otro acuerdo firmado con el laboratorio Pfizer para recibir su vacuna si la investigación permite probar su eficacia. "En ese caso, podríamos llegar a tener 750 mil vacunas en diciembre Y a partir de marzo podríamos contar con la vacuna de Astrazeneca", dijo, y agregó: "También hicimos acuerdo para tener una de las vacunas chinas que está dentro de las posibilidades".

En el anuncio, el jefe de Estado también puntualizó que el Área Metropolitana de Buenos Aires (Amba), por primera vez, pasará a la etapa del distanciamiento social, preventivo y obligatorio mientras que 10 departamentos de algunas provincias con situaciones epidemiológicas complicadas seguirán en contexto de aislamiento sanitario hasta el 29 de noviembre.

"La baja de casos que venimos viendo en Amba nos da una tranquilidad relativa y parece ser que la situación, de seguir cumpliendo las pautas sanitarias, puede ayudarnos a cumplir los objetivos que buscamos", destacó, aunque advirtió que el problema de la pandemia "está latente".

Fernández insistió en que el coronavirus "no se superó" y les pidió a los argentinos que no relajen los cuidados. "El riesgo todavía existe y no lo podemos dejar de lado pero lo bueno es que logramos que la crisis sanitaria nunca se nos fue de las manos", señaló.

¿Qué significa distanciamiento social, preventivo y obligatorio?

Cuando las condiciones sanitarias más favorables lo permiten, se establece un régimen en el que pueden desarrollarse la mayoría de las actividades económicas y sociales cumpliendo los protocolos sanitarios establecidos por cada jurisdicción.

Siempre es obligatorio mantener la distancia física de dos metros con otras personas, el uso del barbijo, el lavado de manos y la ventilación de ambientes y están prohibidas las aglomeraciones de personas, sobre todo en espacios cerrados.