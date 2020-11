Federico Andrada: "Hoyos no avisa quién va a jugar hasta llegar al estadio y eso tiene al plantel motivado"

Aldosivi celebra un buen inicio de la Copa Liga Profesional del fútbol argentino. Con cuatro puntos sobre seis disputados, el equipo portuense espera confiado por San Lorenzo de Almagro, a quien recibirá el próximo sábado desde las 14. Federico Andrada, uno de los sobrevivientes de la temporada pasada, anotó el gol del triunfo ante Argentinos Juniors el viernes pasado, volviendo a mostrarse como una pieza importante para Guillermo Hoyos. En charla con 0223, el atacante surgido de River Plate se refirió al buen comienzo: "Estamos contentos porque venimos bien, arrancamos empatando y ganando. Nos sirvió este triunfo para agarrar más confianza y ya pensamos en un partido tan difícil como el que será ante San Lorenzo, que nos jugamos mucho", sostuvo.

-Ante Argentinos fue un espectáculo pobre desde lo futbolístico, era cuestión de aprovechar las pocas oportunidades que se presentaban y así fue...

-Iba a ser un partido así. La cancha no ayudaba por los espacios, muchos jugadores encima de la pelota, juego brusco, el primer tiempo más que nada. En el segundo hubo más espacios y llegamos al gol, que nos faltaba. Aguantamos bien y nos llevamos una justa victoria.

Con Rodrigo Contreras como dupla de ataque se complementaron bien, los dos saben acoplarse al juego al margen de ser centrodelanteros, ¿se imaginaban que podrían jugar juntos?

-Sí, ya hemos jugado juntos, tuvimos la suerte de hacerlo en Quilmes y fuimos dupla. Ya nos conocemos. Lo hablamos con Guille (Hoyos), él también lo sabía que nos entendíamos y lo hicimos bastante bien. Ojalá podamos seguir demostrando los dos.

-Aldosivi no jugó amistosos, ¿sentiste como futbolista haber vuelto a jugar un partido después de casi 8 meses?

-En lo personal, no lo sentí. Llevamos bastante tiempo entrenando. Si bien no hicimos amistosos, nos pusimos muy bien físicamente, hicimos un trabajo muy fuerte en lo individual y recuperamos lo que perdimos en estos meses. Eso fue importante para estos partidos. Obviamente tenemos que seguir mejorando, nos falta con la pelota un poco, y con el correr de las fechas mejoraremos.

-Acostumbrados a parar como máximo tres semanas, ¿fue duro como deportista la incertidumbre de no saber cuándo se volvía a jugar?

-Fue lo más duro en lo personal. Esto fue demasiado, no sabía qué hacer ya. Tenía ganas de salir a patear una pelota, correr, y se sentía en la casa de uno. Por suerte todo pasó, volvimos a entrenar, ahora a jugar. Entrenar en tu casa no es lo mismo que hacerlo con los compañeros. Pero ese tiempo fue valioso porque lo que nos mandaba el profe a distancia nos sirvió para luego hacer la pretemporada.

-En lo personal en Aldosivi encontraste continuidad y tuviste una buena temporada pasada, ¿por qué se demoró tu renovación?

-Sí, porque la idea con mi señora e hijo era irnos afuera, por la situación del país, que la moneda está mal para los jugadores de fútbol salvo para los equipos grandes. Queríamos ira otro país, porque el futuro nuestro es corto y cuando se termina la carrera, lo único que queda es eso. Se dilató pero opté por seguir en esta Liga, en un club hermoso donde siempre me han tratado bien y donde puedo jugar, que me hace feliz. Ojalá pueda volver a tener un buen campeonato.

-¿Para qué puede estar Aldosivi?

-Nuestro objetivo es claro, sabemos que tenemos un plantel de jerarquía, con nombres, y en estos dos partidos se vieron cosas buenas. Ahora queremos clasificar a la Zona Campeonato y luego iremos partido a partido. Nosotros apuntamos alto con el cuerpo técnico y los compañeros, hablamos de pelear por algo. Esa es la mentalidad, la idea, y eso nos está haciendo más competitivos todavía.

-Se dice que Hoyos logra tener motivado a todo el plantel, desde el titular al último suplente, ¿es así? ¿cuáles son sus virtudes como entrenador?

-No sabemos quién juega hasta el día del partido. Es verdad, no se sabe, ni en el hotel cuando estamos concentrados. Recién lo sabemos cuando llegamos al estadio, que anuncia el equipo. Eso hace que los 30 estemos entrenando a morir toda la semana, metidos, sabiendo que en cualquier momento te puede tocar. Eso es fundamental para un grupo para que todos estén de la mejor manera, no haya malas caras, y tiremos todos para adelante. Eso es muy bueno, es una gran virtud.

-Tu hisopado dio positivo cuando renovaste en Aldosivi, ¿cómo te sentiste con Covid-19?

-Si no hubiese venido a Mar del Plata y no me hubiesen hecho el hisopado, no me habría dado cuenta que tenía Covid-19. Si es que lo tuve -ya hubo varios falsos positivos-, lo viví excelente, sin ningún síntoma ni dolor. Agradezco que haya sido así. Ya lo pasé.

-¿Han visto a San Lorenzo y qué partido imaginan se dará?

-Sabemos que es un equipo duro, con buenos jugadores, hay que tenerle respeto pero nosotros tenemos lo nuestro, sabemos lo que tenemos que hacer. En la semana sabremos los déficits del rival para jugarles de la mejor manera y meternos en el partido. Saldremos con el cuchillo entre los dientes para que los tres puntos queden en Mar del Plata.