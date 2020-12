Día Mundial de la lucha contra el Sida: cayó el número de testeos y no descartan un aumento de casos

A cuatro décadas del inicio de la pandemia de VIH/Sida, se calcula que 40 millones de personas murieron en todo el mundo a causa de la enfermedad. En la Argentina -según los últimos datos del Ministerio de Salud de la Nación, publicados a fines de 2019- hay unas 139 mil personas con VIH, pero el 17% desconoce su diagnóstico. En Mar del Plata, los números son proporcionales: la Secretaría de Salud municipal estima que hay aproximadamente 4500 personas infectadas, pero alrededor de 1000 aún no lo saben. Otro dato relevante: el 70% de los pacientes se atiende en el sistema de salud público.

Frente a este panorama, Alexis Manzo (MP 94164), médico a cargo del Programa de VIH del municipio de General Pueyrredon, advirtió sobre la necesidad de que todas las personas se realicen el testeo rápido, gratuito y confidencial, al menos, una vez al año. Sin embargo, reconoció que, producto de la pandemia de Covid-19 que derivó durante gran parte del año en el cierre de los centros de atención primaria de la salud, “cayó notablemente” la cantidad de pruebas.

El testeo es sencillo: consiste en un pinchazo en el dedo y en 15 minutos ya se conoce el resultado que, si aunque no confirma la infección, en caso de que arroje un resultado positivo, los médicos deberán ordenar otras pruebas confirmatorias y se lo deriva Servicio de Infectología del Centro de Especialidades Médicas Ambulatorias. Tanto antes como después del test, el paciente recibe una consejería a cargo de profesionales, en el que se lo orienta en cuanto a métodos de prevención, cuidados y sobre su situación particular. Además, no se requiere ser mayor de edad para someterse a la prueba. En la ciudad hay tres centros de testeo rápido: en el Centro de Salud 1 (lunes de 10 a 15), en el Cema (jueves de 10 a 13) y otro en la sede de la Red de Personas viviendo con VIH/Sida, de Santiago del Estero 1356 (lunes a viernes de 9 a 17). “Tenemos un tratamiento sumamente efectivo que si bien no cura la infección, permite controlarla y nos da la posibilidad de una expectativa de vida para el paciente igual que una persona que no tiene VIH; además de que se evita que ese paciente que se encuentra en tratamiento no transmita la infección”, destacó Manzo en diálogo con 0223, a propósito del Día Mundial del Sida que se conmemora el 1º de diciembre.

El médico subrayó que hoy, por la falta de testeo, en Argentina el 30% de las personas llegan tarde al diagnóstico. “Esto significa llegar a la etapa de Sida, que es cuando se desarrollan las enfermedades oportunistas y que, en muchos casos, son muy difíciles de tratar. Que hoy el 30% de la población se manifieste sintomática en una infección en la cual tenemos todas las herramientas para controlarla, no debería pasar”, razonó.

A esto se suma también que, producto de las restricciones por el coronavirus, hubo pacientes que abandonaron el tratamiento, por lo que la Secretaría de Salud local ya trabaja en la conformación de un equipo de adherencia, “para evaluar las situaciones puntuales de esas personas y derribar las barreras que complicaron la accesibilidad a la medicación”, sostuvo el profesional.

Estela Carrizo tiene 49 años y desde hace 35 convive con el VIH, por lo que se denomina a sí misma “sobreviviente”. Desde hace más de dos décadas participa de la Red de Personas viviendo con VIH/Sida en la ciudad, por lo que conoce de cerca la realidad de quienes portan el virus. “Venimos de cuatro años de vaciamiento, de una política sanitaria muy débil y eso impacta fuertemente sobre nosotros”, denunció.

En línea con Manzo, alertó sobre la disminución de los testeos y no descartó que en el corto plazo se registre un aumento de casos como consecuencia de eso. Sin ir más lejos, en el centro de testeo rápido que coordinan, pasaron de realizar 100 pruebas mensuales a solamente 5 por mes. “Si no fuera por la sociedad civil, que está bien organizada, muchas personas estarían completamente a la deriva”, aseguró la mujer, a la vez que sostuvo que hubo un “retroceso de 10 años” en cuanto a la detección de la enfermedad.

Carrizo hizo hincapié en que la mayoría de las personas con VIH son trabajadoras sexuales, travestis, comunidades criminalizadas y en estado de extrema vulnerabilidad, por lo que, más allá del tratamiento médico, necesitan otro tipo de contención para tener una buena calidad de vida. En ese sentido, reclamó que el Programa Nutricional que se aplica desde 2003 y que le garantiza el acceso a los alimentos a 4500 pacientes de toda la provincia de Buenos Aires alcance los 10.000 cupos. “Es un sector en el que hay una indigencia marcada y eso se ve particularmente en Mar del Plata, capital del desempleo, en donde hubo personas que durante la cuarentena debieron cambiar sexo por comida para sobrevivir”, enfatizó.

Al mismo tiempo, Carrizo consideró necesario que se avance en una nueva Ley nacional de Sida, que reemplace la actual legislación que, a pesar de estar vigente desde hace 30, todavía no fue totalmente reglamentada. A la espera de que las autoridades sanitarias nacionales cumplan con su compromiso de abordar seriamente el tema, la referente de la Red de Personas viviendo con VIH/Sida precisó que apuntan a lograr una normativa que no sólo garantice el acceso a la medicación, sino también un abordaje integral al paciente para que puedan mejorar su calidad de vida, entre otros puntos. “Necesitamos cambios políticos y culturales muy profundos; que se refunden los compromisos para que nosotros, una población aún rechazada por la sociedad, podamos sobrevivir”, sentenció.