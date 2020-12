Una mujer trans alquiló un departamento por Facebook, la desvalijaron y ahora vive amenazada

Durante los primeros días de octubre, después de varios meses de buscar quién le alquilara un lugar en el que pudiera irse a vivir sola, Victoria Ramos consiguió un departamento en el complejo habitacional Las Torres, en la zona de Tres Arroyos y Castelli. Se contactó con la propietaria a través de Facebook y, luego de abonar dos meses de adelanto y uno de depósito, se mudó. Estaba contenta: Victoria, una mujer trans de 30 años, lograba por fin tener su propio espacio.

Sin embargo, la alegría duró poco: a mediados de noviembre, al volver de su trabajo, se encontró con que le habían desvalijado la casa. Si bien dice que no tenía muchas cosas en el departamento, entre los objetos robados se encontraba un televisor que le había prestado la propietaria del inmueble. Así empezó la pesadilla de Victoria, que desde entonces vive amenazada y hasta fue agredida por allegados a la dueña del departamento, que le reclaman que devuelva el aparato en cuestión.

Apenas sucedió el hecho, la mujer radicó una denuncia en la comisaría duodécima en donde dejó constancia del faltante de dos teléfonos celulares, el televisor de 32” y tres mil pesos. “Ellos creen que fue un 'autorobo' para quedarme con el televisor”, explicó Ramos en diálogo con 0223.

Si bien a los pocos días decidió volver a la casa de su madre porque ya no se sentía segura, Victoria sigue atemorizada porque -según dice- la pareja de la propietaria del departamento la persigue con “cadenas y un martillo” para pedirle que devuelva la TV. “A los dos días del robo, me esperaron en la puerta de la casa de una amiga. El martes a la noche me volvieron a perseguir y me pude escapar, pero cuando me agarren me van a matar”, aseguró.

Según Victoria, realizó otras dos exposiciones ante la policía para advertir lo que está atravesando y hasta pidió que se revisen las cámaras de seguridad de la zona para dejar en evidencia las agresiones que sufre pero hasta el momento nada cambió. “Como soy trans, a nadie le importa que me puedan matar. Estoy muy asustada, vivo pensando que si me ven en la calle me tengo que escapar porque me van a asesinar”, sostuvo.