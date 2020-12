Siguen las críticas a la gestión en seguridad de Montenegro: "No hay ningún plan"

El reemplazo de Darío Oroquieta no deja conformes a los concejales opositores. Foto: 0223.

Acción Marplatense y el Frente de Todos, los dos principales bloques opositores en el Concejo Deliberante, coincidieron en las críticas a la gestión en seguridad que mantiene el intendente Guillermo Montenegro y lo acusaron de no tener "ningún plan" para revertir los índices delictivos que preocupan a los vecinos.

A pesar de la llegada de Horacio García a la Secretaría de Seguridad en reemplazo del cuestionado Darío Oroquieta, la oposición denunció que la administración local todavía "no demostró tener un verdadero Plan de Seguridad".

Las nuevas críticas surgieron después de la exposición que hizo el flamante funcionario en el recinto del Concejo Deliberante en el marco de la Comisión de Hacienda para analizar los ejes del Presupuesto Municipal que busca ejecutar Montenegro en 2021.

"No se vio la fundamentación de una visión estratégica. El 50% del presupuesto de seguridad se destinará a controlar el tránsito y el otro 50% es nulo en nuevas inversiones” , advirtió Martín Aiello, de Acción Marplatense.

Si bien confirmó la voluntad del partido local de facilitar la sanción del Presupuesto 2021 para Mar del Plata y los marplatenses, el concejal Aiello ratificó que “se trata de otorgar una herramienta elemental para un gobierno local que funciona muy elementalmente”. “La gran promesa del intendente Montenegro cuando era candidato fue la seguridad. Hoy, un año después, vemos que pasaron dos secretarios y ningún plan", apuntó.

"El intendente atiende en el COM que hicimos nosotros, todos se sacan fotos de espaldas a las cámaras que pusimos nosotros, pero no hay nuevas realizaciones, lo que es más delicado, no hay ningún vestigio de que se reabra la Escuela Municipal de Seguridad ni de que se re jerarquice el Centro Municipal de Análisis Estratégico del Delito que, lamentablemente deterioro la gestión de Arroyo”, continuó el concejal.

En otro orden de cosas, el edil dijo que "ya es hora de que el gobierno del intendente Montenegro empiece a concretar al menos algún lineamiento estratégico de gestión que una este presente con un futuro mejor". "Porque el tiempo pasa, 4 años es mucho tiempo para perderlo de emergencia en emergencia, de declaración en declaración y de secretario en secretario: para mejorar hay que gestionar.” finalizó.

Vito Amalfitano, del Frente de Todos, se expresó en la misma sintonía y consideró que "hay una continuidad en la Secretaría, y es la falta de un plan integral para el cuidado de marplatenses y batanenses". “Hoy tenemos en tratamiento una propuesta presupuestaria en el área de seguridad que expresa un aumento nominal de tan sólo 8%, que en términos reales se traduce en una caída global del 21% en el área insignia desde el inicio de esta gestión” aseguró.

“Al admitir que hay que ‘revertir’ lo que se hizo en la administración de Darío Oroquieta (el secretario saliente), el nuevo funcionario de Montenegro reconoció la falta de gestión en seguridad y mostró las mismas inconsistencias que la anterior conducción. En ese marco, reforzó que -nuevamente- no hay un plan integral para el cuidado de marplatenses y batanenses”, reflexionó el referente del kirchnerismo, quien agregó: "Además, admitió que cuenta con un presupuesto escaso y austero para el área”.

Después de lo expuesto por García, el concejal insistió en que "no hay un proyecto integral de seguridad para Mar del Plata y que no están presupuestados específicamente los gastos para controles con respecto a la pandemia". "La gestión en seguridad es nula", sentenció Amalfitano.