Los deportistas también se expresaron sobre la legalización del aborto

Varios deportistas hicieron público su apoyo al proyecto de legalización del aborto, que comenzó a ser debatido esta mañana con una sesión especial de la Cámara de Diputados.

Sebastián Domínguez, exfutbolista y actual comentarista de TV, formó parte de un spot junto a algunos actores, actrices y periodistas donde se reclama: "Legisladoras y legisladores les pedimos que hagan historia. #HagamosHistoria #AbortoLegal2020".

"Por nuestras hijas, para que puedan vivir en un país más justo", pidió Domínguez en un video con Mercedes Morán, Cecilia Roth, Juan Minujín, Griselda Siciliani, Sebastián Wanraich y Luis Novaresio, entre otros.

Ruth Bravo Sarmiento, futbolista exBoca y ahora en Rayo Vallecano de España, tuiteó decenas de corazones verdes en su cuenta de Twitter y también hizo referencia al día especial en Instagram.

Juan Pablo Sorín, exfutbolista de la selección argentina, posteó una foto de su cara con el pañuelo verde de la campaña por el aborto legal puesto como tapaboca con el hashtag #QueSeaLey.

Mariángeles Cossar, integrante de Las Panteras de vóleibol y jugadora de Boca, consideró que "la maternidad será deseada o no será. Buen día, será ley. Aprobar la ley del IVE se trata de reconocer oportunidades y derechos para todas las personas gestantes". La voleibolista es una de las integrantes de Deportistas Argentinas, el colectivo feminista de mujeres y disidencias vinculadas al deporte que apoya la campaña del aborto legal desde 2018.

Flor Ponce de León, jugadora del seleccionado argentino de handball, publicó el flyer verde de la percha que dice "adiós aborto clandestino" y escribió: "Que hoy sea el comienzo del fin de las miles de muertes clandestinas. #AbortoLegal2020 #SeráLey".

Su compañera Victoria Crivelli, de Ferro y la 'Garra', retuiteó un mapa sobre cómo es el aborto legal en el mundo en apoyo a que salga la ley en la Argentina.

"Soy futbolista y apoyo la lucha de las mujeres por #AbortoLegalYa #NoVotenContraLasMujeres", puso como tuit fijado Leonardo Di Lorenzo, jugador de Temperley.

También la defensora de Racing, Luciana Bacci, declaró: "Estoy a favor de que se apruebe la ley del IVE (Interrupción Voluntaria del Embarazo), porque el aborto legal y en condiciones seguras, implica un ahorro de dinero para todo el sistema de salud".

La periodista Viviana Vila destacó que "el aborto legal es reconocer un problema de salud pública que existe y por el que todos los años mueren muchas mujeres. El aborto legal es un Estado presente".

La jugadora del seleccionado nacional de tenis de mesa adaptado Constanza Garrone, activista y feminista por los derechos de las personas con discapacidad, dijo que además "lucho por la IVE porque considero importante que todas las personas gestantes podamos tener decisión sobre nuestro propio cuerpo".

La basquetbolista Paula Reggiardo se mostró "totalmente a favor del proyecto de ley por la IVE, estoy convencida que una sociedad más justa es aquella que prioriza la verdad y que garantiza derechos a sus integrantes".

Camila Argüelles, integrante del seleccionado nacional de tenis de mesa, señaló que "apoya el proyecto de ley de legalización del aborto, porque no puede seguir un privilegio de clase". Y agregó "que las mujeres que no tienen medios (económicos) arriesgan sus vidas para interrumpir un embarazo no deseado y las que si los tienen, puede ir a una clínica y salir sin ningún problema. Que sea ley!!!", cerró la deportista.