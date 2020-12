Bono a personal de salud: ATE reclama que muchos trabajadores aún no cobraron los $5 mil

Un reducido grupo de trabajadores estatales enrolados en ATE, reclamaron frente a la sede de Zona Sanitaria VIII, por el incumplimiento por parte del gobierno de Axel Kicillof, en el llamado a la reapertura por la paritaria del sector, acordada para la primera semana de diciembre y porque varios empleados de la cartera sanitaria aún no han cobrado el bono de reconocimiento que paga la Provincia.

"Aún no hay convocatoria y esto es un punto central y por otro lado este martes muchos compañeros y compañeras hemos vuelto a cobrar el bono de reconocimiento por nuestra tarea en el marco de la pandemia pero hay muchos que siguen quedando afuera, lo que es una injusticia", cuestionó en diálogo con 0223 Radio, Facundo "Apache" Villalba, secretario de Organización de ATE Mar del Plata.

Según manifestó, en esta sexta entrega del bono, "ya van 30.000 pesos que muchos no han cobrado" y puso como ejemplos a trabajadores "que han hecho tareas igual de problemáticas" que los que están en los hospitales.

Por otra parte, se planteó que por la crisis global por el coronavirus, los trabajadores de la salud "no fue acompañado con los reconocimientos, con salarios que son muy magros, con becarios que no tienen aportes jubilatorios que son precarizados, que vienen desde hace años. Me parece que este gobierno deben terminar con estas injusticias, en un momento histórico. La sociedad ha reconocido nuestro labor. Me parece que hemos cambiado esa imagen que intentó imponer el macrismo", valoró Villalba.