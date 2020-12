Choferes de la línea 562 iniciaron un paro de colectivos

Choferes de colectivos que prestan servicio para la empresa El Libertador iniciaron este lunes un cese de actividades por tiempo indeterminado en reclamo del pago de una suma de dinero.

Desde la Unión Tranviarios Automotor (UTA) confirmaron a 0223 el inicio de la medida de fuerza que afecta a las líneas 562 y 563 desde las primeras horas de la tarde de este lunes. "Los choferes están parando por cuenta propia", indicaron.

Los conductores reclaman el pago de una suma de 15 mil pesos, producto de un aumento escalonado del 30% que se concedió a mediados de diciembre, pero hasta el momento no les depositaron el dinero.

"Están reteniendo las tareas porque no se les abona la plata que nos adeudan. Los compañeros no prestarán servicio hasta que no se abone", confirmó otra fuente consultada. No se descarta que se sumen más líneas y empresas a la medida de fuerza.