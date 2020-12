Taxistas, en alerta ante el posible desembarco de otra app de transporte: "No podemos bajar la guardia"

Representantes marplatenses de la Federación de Taxis no ocultaron preocupación por el impacto negativo que tendría para el sector el posible desembarco de la app Beat y reclamaron al Gobierno de Guillermo Montenegro que haga valer su poder de policía para hacer las reglamentaciones vigentes que prohíben esta clase de transportes.

"Nosotros pusimos el pecho en la pandemia, llevando gente infectada o no, y no vamos a permitir que venga a nadie a robarnos el trabajo extra que puede haber en temporada cuando hicimos todo el sacrificio en estos meses", aseveró Miguel González, referente de la entidad que representa a los choferes.

Según el dirigente, Montenegro ya dio su palabra a los taxistas de "hacer cumplir las reglamentaciones y las multas" frente al avance del transporte ilegal después de la polémica que se desató en 2019 con la llegada de Uber. "El problema es que en este momento tan delicado de la pandemia no está todo el control que debería haber", reconoció.

"Que el personal municipal de Transporte no esté a full por el coronavirus complica un poquito porque también hay muchos autos ilegales trabajando. Esto es un descontrol total", advirtió González, en declaraciones a 0223 Radio.

El referente local de la federación consideró que "nunca se puede bajar la guardia" y pidieron al Municipio que "haga cumplir su poder de policía" con los recursos de contralor disponibles. "Vamos a salir a trabajar a la par y a tratar de sacar a los inspectores a la calle. Si los tenemos que acompañar a secuestrar a los que anden sin habilitación, lo vamos a hacer", aclaró.

"Tenemos que cuidar nuestra fuente de trabajo. Si levanta el trabajo en la temporada, no vamos a permitir que nos roben ese trabajo. Aparte, nosotros tributamos lo que corresponde y esta gente viene, se lleva y no deja nada. No es solo un perjuicio para la ciudad sino también para la Provincia y la Nación", analizó el referente del sector.