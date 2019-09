La justicia ratificó la ilegalidad de Uber en Mar del Plata

Lo informó en conferencia de prensa el secretario de Gobierno Alejandro Vicente. El fallo de la Cámara Penal N°1 de Mar del Plata redujo la multa de $160 mil a $56.800 pero confirmó la inhabilitación por 30 días al conductor.

Hay satisfacción en el Municipio luego que la Cámara Penal N°1 de Mar del Plata emitiera una resolución donde ratificó la ilegalidad de Uber para ser utilizado para el transporte de personas en Mar del Plata y Batán.

En conferencia de prensa, el secretario de Gobierno Alejandro Vicente recordó que la prohibición hacia Uber había sido apelada por la plataforma y en tal sentido, la confirmación de la cámara penal generó “satisfacción” debido a la ratificación y validez de la justicia a los 78 vehículos detectados de Uber por la subsecretaría de Transporte y Tránsito.

“El fallo ha considerado que el Municipio tiene el monopolio para establecer la modalidad de transporte público de personas en General Pueyrredon y que mas allá que tiene exhibido un seguro de personas transportadas y un carnet profesional por parte del conductor, eso no lo exime de tener que adaptarse a las distintas figuras que establece la legislación municipal para el transporte de personas (taxi, remise, auto rural, etc). No hay posibilidad alguna de utilizar por afuera de la normativa de transporte, un modo para el transporte de personas en General Pueyrredon”, sostuvo Vicente.

Alejandro Vicente (secretaría de Gobierno) y Claudio Cambareri (Transporte y Tránsito) dieron detalles del fallo de la justicia. (Foto:0223)

Asimismo el funcionario de Arroyo agregó que “mas allá de ratificar la inhabilitación por 30 días al conductor, se redujo la pena económica, que pasó de 160.000 pesos a 56.800 pesos”.

“Uber es una plataforma pero no deja de ser una modalidad de transporte. Esta muy lejos de ser un transporte ocasional. El fallo lo aclara. Porque cuando hay una propuesta abierta para contratar un transporte a un precio, con carácter oneroso, termina siendo uh transporte público. Y si la normativa no lo permite, se tiene que sancionar”, cerró.