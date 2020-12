España y Francia detectaron nuevas variantes de Covid

La nueva variante de coronavirus encontrada en el Reino Unido fue hallada en, al menos, cuatro casos confirmados en Madrid y otros tres que están bajo investigación cuyos resultados se conocerán el martes.

El viceconsejero de Salud, Antonio Zapatero, confirmó estos nuevos contagios de lo que el Gobierno británico llama VUI -variant under investigation, variante en investigación en castellano-. "Los pacientes no presentan gravedad, sabemos que esta nueva cepa es más transmisible pero no agrava la enfermedad", dijo Zapatero.

Según informó el diario El País, tres de los casos son el padre, la madre y la hermana de un joven que llegó el jueves de Reino Unido, en avión, y que dio positivo en antígenos y al cual se aisló.

"Al día siguiente, estos tres familiares acudieron a Urgencias de un hospital con síntomas y a ellos sí se les hizo PCR, un material con el que se secuenció el genoma y se confirmó que era la variante", explicó Zapatero, y ha añadido que del joven en cuestión, llegado de Reino Unido, se puede "tener la sospecha, pero no se puede confirmar al no tener material genético para hacer la secuenciación".

El cuarto caso, añadió el funcionario, "es otro joven que acudió a un hospital diferente y se sospechó porque venía de Reino Unido, se hizo una PCR especial y se secuenció el virus". Este aterrizó en Madrid el 20 de diciembre. Basándose en estos casos, ha informado el viceconsejero, se envió una alerta desde la Dirección General de Salud Pública a todos los centros sanitarios de la región el 23 de diciembre.

"No hay que tomarlo con nerviosismo. Mayor transmisibilidad, sí, pero no más gravedad, hay que ser cautos, como había que serlo antes", insistió Zapatero. Los científicos están investigando la virulencia de esta nueva variante y aseguran que está presente en toda Europa.

Por su parte, Francia registró el primer caso confirmado de la variante británica de la covid-19 en un ciudadano que regresó a su país el pasado día 19 procedente de Londres, informó el ministerio de Salud. El nuevo caso fue diagnosticado en la ciudad de Tours, en el centro de Francia, es asintomático y se encuentra bien, agregó un comunicado oficial del ministerio.

Según informó LPO, el ciudadano francés fue examinado en un hospital el 21 de diciembre y resultó positivo para la nueva cepa del virus. Las autoridades han realizado un rastreo de contactos entre los profesionales de la salud que atienden al paciente, dijo el ministerio en la nota.

Francia había anunciado con anterioridad que registró 20.262 nuevos casos de coronavirus en las últimas 24 horas, periodo en el que, además, 159 personas murieron por la enfermedad. El número de positivos fue algo inferior a la víspera y con él Francia totaliza 2,527 millones de contagios desde el inicio de la pandemia, además de 62.427 fallecidos.

La nueva cepa fue detectada a finales de septiembre por científicos británicos en dos pacientes. Esta versión del SARS-CoV-2 acumula 17 mutaciones diferentes en su secuencia genética, un número sorprendentemente alto. Ocho de esos cambios están en la proteína S, la parte fundamental del nuevo coronavirus que le permite entrar en las células humanas y comenzar la infección.