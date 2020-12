Cadetes sigue exportando futbolistas

El fútbol femenino de Cadetes de San Martín viene con un marcado crecimiento desde hace unos años y los resultados volvieron a reflejarse el pasado fin de semana, cuando la exjugadora del “Tricolor”, Giuliana Brozzi, debutó en la Primera División con Excursionistas ante Boca Juniors. Brozzi se suma a Giuliana Del Río y Valentina Fernández, otras dos futbolistas que dieron el salto a otras categorías.

Brozzi, también con pasado en San José y Libertad, llegó a Cadetes en 2017 y jugó hasta el 2019. Este año, decidió emprender viaje a Buenos Aires y pudo sumarse a Excursionistas. Giuliana Del Río ya juega en Almirante Brown, de la Segunda División, y Valentina Fernández en el CE Seagull de España. Estas dos últimas estuvieron más de seis años en el club y arrancaron desde la escuelita.

El coordinador del fútbol femenino de Cadetes, Julián Rouan, se mostró orgulloso del crecimiento de las jugadoras y destacó el proyecto que se lleva adelante en la institución. “Cuando hablamos de fútbol hablamos de proyectos, y muchos no existen en la realidad. El fútbol amateur da la posibilidad de hacer esto, potenciar a jugadoras para que en el día de mañana tengan la posibilidad de jugar en otros equipos y representarnos en categorías superiores y otros países. Me siento parte de esa formación y me llena de orgullo verlas por televisión”, contó el entrenador.

Giuliana Del Río, en Almirante Brown.

El femenino del club de la calle San Juan ya cosechó tres títulos, dos en Affeba (Sub 16 y Primera B) y uno en la Liga Marplatense de Fútbol (sub 15). Con el correr de los años, también se incrementó el número de futbolistas, llegando a 60 durante el 2019. Sobre aquel torneo que les permitió el ascenso de Affeba, Rouan recordó: “Era una media de chicas de 16 años, que jugaban contra jugadoras de 30. Son evidentes los riesgos que uno corre, por eso es importante en reconocer temprano que futbolista está preparada para poder dar el salto sin generarle consecuencias físicas”.

Ya con la Liga Marplatense tomando protagonismo y organizando el certamen, el “Tricolor” presentó Sub 15, Reserva y Primera División. En la categoría menor, se jugó la final contra Aldosivi, uno de los mejores equipos de la ciudad. “Les hicimos frente con las chicas de Cadetes y el proyecto que se venía armando, eran chicas menores de 15 incluso. Intentamos reflejar eso en todas las categorías, no quemar etapas si no ganar etapas”, apuntó el técnico.

Valentina Fernández, en Seagul de España.

Con tres jugadoras que ya dieron el salto, el femenino de Cadetes continúa creciendo, a pesar de estar atravesados por la pandemia que obligó a frenar los entrenamientos. El “Tricolor” comienza a ser un ejemplo de que los proyectos, cuando se sostienen, dan resultado.