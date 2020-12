Adrián Barilari vuelve a Mar del Plata con sus "Canciones doradas"

El cantante de Rata Blanca Adrián Barilari regresa a Mar del Plata para presentar su disco solista "Canciones Doradas", grabado en 2007. La presentación se realizará el viernes 15 de enero en Abbey Road a las 21.30.

La banda que conforma esta gira esta compuesta por Norberto “Beto” Topini en bateria, Darío Cacciaro en guitarra y coros, Facundo Collado en teclado y coros, Javier Bisione en bajo y coros, y Ariel Vergara en guitarra.

El disco está compuesto por grandes clásicos del rock, cantados en español. En el setlist programado para esta gira, se encuentran temas como “I still have found” de U2, “Pretty woman”, “Lo haremos a mi modo” de Lenny Kravitz, “Como yo nadie te ha amado” de Bon Jovi, “Doblando la curva” de Creedence, “I do it for you” de Bryan Adams, “Shook me all night long” de AC/DC, “Bad Love” de Eric Clapton, “Aún tengo blues”, “Quiero saber que es el amor”, entre otros covers y uno de los temas que lo lanzó a la fama como “Mujer Amante” y "Volviendo a Casa" de Rata Blanca.

Según nformaron los organizadores del evento, al momento de la compra de entradas deberán dejar los datos de las personas que asistan al show.

Las entradas les llegarán al correo electrónico el cual deberán presentar al momento de ingresar al lugar.

Luego de comprar las entradas deberán reservar mesas (2235604000) que son limitadas e inamovibles con el distanciamiento correspondiente