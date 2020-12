En una sesión histórica, el Senado aprobó la legalización del aborto en Argentina

En una sesión histórica, con 38 votos a favor, 29 en contra y una abstención, el Senado aprobó esta madrugada la Interrupción Voluntaria del Embarazo y Argentina se convirtió en el sexto país latinoamericano en contar el derecho al aborto. La votación se llevó a cabo a las 4.06 de la madrugada, casi doce horas después que comenzaran las exposiciones de los legisladores.

Si bien al inicio del maratónico debate había expectativa de una leve ventaja a favor de la propuesta del gobierno, que ya contaba con media sanción de la Cámara de Diputados, la balanza comenzó a inclinarse aún más hacia el lado del “sector verde” alrededor de las 22 de este martes, cuando cinco senadores indecisos confirmaron que iban a apoyar la iniciativa.

La primera en confirmarlo fue la legisladora de la UCR Stella Maris Olalla, quien consideró que “mantener la prohibición no eliminará el sistema clandestino que existe”. Durante su discurso, la legisladora entrerriana sostuvo: “Se trata de una cuestión de derechos y que el Estado debe elegir la continuidad o no de un embarazo de acuerdo con la voluntad de la mujer”. Y aseveró: “El Estado argentino es un estado laico, como dice la Constitución, que debe ser independiente de las cuestiones religiosas”.

La neuquina Lucía Crexell (Movimiento Popular Nequino), otra “indecisa”, aclaró: “No cambié mis creencias personales ni mi modo de pensar sobre el aborto. Lo que cambié fue el enfoque desde el que se debe abordar. No se trata de feminismo o religión. El aborto clandestino es una causa que mata, lastima y escribe historias muy tristes de este país. Historias que muchos se niegan a ver”.

Minutos antes de las 23, se develó la posición del senador salteño Sergio “Oso” Leavy (Frente de Todos), que en 2018 votó en contra pero en esta oportunidad había anticipado que iba a repensar su decisión. “Entendí que no se trata de mí, de mi formación, de mis convicciones y que esta ley no obliga a nadie a abortar. Si mi voto ayuda aunque sea a que una sola mujer en esta práctica clandestina no pierda la vida, voto a favor. Y que sean Dios y la Patria quienes me lo demanden”, dijo al confirmar su apoyo a la legalización del aborto.

De esta manera, los últimos dos indefinidos que restaban eran el entrerriano Edgardo Kueider (Frente de Todos) y Oscar Castillo (Frente Cívico) pero, al final, ambos resolvieron acompañar la IVE.

Uno de los momentos más emotivos de la sesión fue cuando la senadora del PRO, Gladys González, tomó la palabra y contó que, en 2018, después de votar a favor del aborto legal, recibió varias amenazas por parte de sus "hermanos cristianos que rezaban para que me vaya al infierno". La senadora relató que en ese momento atravesaba su cuarto embarazo, el cual perdió días más tarde. "Perdí mi embarazo y por un instante pensé que Dios me había castigado por votar a favor de la legalización", confesó.

"Pero entendí que el Dios en el que creo no castiga, sino que ama. ¿Creen que es cristiano condenar a las mujeres que deciden interrumpir un embarazo? Hoy quiero preguntarle a mi Iglesia si no es hora de hacer una autocrítica y preguntarnos por qué nuestras mujeres católicas abortan”, interpeló. "¿Por qué queremos imponer por ley algo que no pudimos hacer por nuestras propias enseñanzas religiosas?", dijo más adelante.

La senadora sostuvo que "hemos fallado porque no logramos salvar la vida de ninguna mujer ni ninguna vida” y recalcó que “es hora de que la Iglesia haga autocrítica".

La discusión comenzó pasadas las 16, cuando la presidenta del Senado, Cristina Fernández de Kirchner, habilitó la sesión especial y la primera oradora fue la presidenta de la Comisión de Banca de la Mujer, la peronista de La Pampa, Norma Durango.

Antes, los legisladores aprobaron una nueva extensión de la licencia para el oficialista tucumano José Alperovich, quien fue denunciado ante la justicia por presunto abuso sexual. El exgobernador de Tucumán y el riojano Carlos Menem -internado por una infección urinaria en un sanatorio porteño-, fueron los dos únicos ausentes de la sesión. En ambos casos, iban a votar en contra de la legalización del aborto.