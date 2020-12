Círculo no pudo en el debut

En un partido discreto en el "Guillermo Trama", la falta de actividad pasó factura en los dos equipos, les costó encontrar el ritmo futbolístico, no abundaron las situaciones de gol y, por eso, Círculo Deportivo y Sol de Mayo de Viedma terminaron igualando 0 a 0, en el arranque de la Zona Reválida Sur del Torneo Federal A. El "Papero" volverá a jugar el miércoles, como visitante, frente a Cipolletti de Río Negro.

La vuelta al fútbol podía costar y costó. Porque los futbolistas se fueron soltando de a poco y las imprecisiones fueron moneda corriente en el comienzo del partido. En eso, también influyó el fuerte viento que cruzaba el "Guillermo Trama" y que desnaturalizó el juego. En el desarrollo, fue más el "Papero" en sus intenciones, con ataques permanentes por la derecha pero sin buena finalización. Las únicas dos que hizo bien, ni siquiera terminaron con remate al arco. Porque un centro de Fredes, después de una sucesión de toques, cayó en las manos del arquero Astuti, y porque una buena combinación, con desborde de Romea, fue a Reali que giró y sacó el remate que se estrelló en el cuerpo de Iurino.

El homenaje a Maradona en la previa, fue lo mejor de la tarde en Otamendi. (Foto: Martín Angelini)

Del otro lado, Sol de Mayo esperó tranquilo, aguantó los embates de entrada y de a poco se fue animando. Perdió un jugador por lesión demasiado rápido (Malacarne), pero se acomodó y no sufrió demasiado. Es más, la mejor jugada de la etapa fue para los de Viedma, con una llegada a fondo de Carlos Fernández que intentó meter un centro bajo, el rechazo le quedó nuevamente a él y su zurdazo lo alcanzó a cachetear Del Curto por encima del travesaño. El resto de la etapa careció de emociones y se fueron al descanso con el marcador en blanco.

En el arranque del complemento, no pasaba nada. Por eso, Facundo Oreja metió mano y mandó a Enzo Vértiz por Batista, lo pasó a Ullúa por el medio y, en la primera, llegó la más clara ara el "Papero". Sacó rápido Del Curto para Ever que controló, giró y espero a Joaquín Romea que pasó a toda velocidad, la "pinchó" por encima del defensor y puso al goleador de cara a Astuti, definió por arriba y justo Morales la sacó sobre la línea cuando era el primer gol del partido.

El encuentro no era atractivo desde lo visual, la inactividad pasaba factura, pero generaba la expectativa del partido cerrado que se podía definir en una jugada. Ramiro Garay ingresó para intentar darle fútbol, pero el cansancio se hacía notar y no había juego ni ideas. Así y todo, Círculo tuvo el triunfo en la cabeza de Pájaro, en una buena jugada preparada con Garay pero el exAldosivi le erró al arco. El juego se fue diluyendo y el cero no se rompió.

Círculo se va con la cabeza gacha y con la sensación que era un partido que se podía ganar. (Foto: Martín Angelini)

Un sabor agridulce para Círculo en el debut porque era en casa y se podían ganar los tres puntos. Pero es el primer partido después de más de ocho meses y estaba dentro de las posibilidades. El miércoles, el equipo de Oreja irá Río Negro para medirse con Cipolletti y el próximo domingo, nuevamente jugará en el "Guillermo Trama" frente a Desamparados de San juan.

Síntesis

Círculo Deportivo (0): Sergio Del Curto; Bruno Vedda, Cristian Belucci, Gabriel Charra y Sebastián Corti; Lucas Rancic y Leonardo Fredes; Ever Ullúa, Sebastián Batista y Matías Reali; Joaquín Romea. DT: Facundo Oreja.

Cambios: ST 13' Enzo Vértiz por Batista, 21' Nahuel Pájaro por Fredes y 31' Ramiro Garay por Romea.

Sol de Mayo (Viedma) (0): Nahuel Astuti; Juan Fedorco, Juan Manuel Iurino, Lucas Malacarne y Matías Olivera; Carlos Fernández, Leonardo Morales, Fernando De La Fuente y Alberto Reyes; Héctor Morales y Franco Montero. DT: Luis Murúa.

Cambios: PT 16' Diego Zalazar por Malacarne; ST 0' David Angelof por Olivera, 21' Damián monsalvo y Martín López por Fernández y Montero.

Goles: No hubo

Árbitro: Franco Morón, de General Pico.

Estadio: "Guillermo Trama".

Resto de la fecha - Zona Reválida Sur

Desamparados (San Juan) 1 - Cipolletti 0 (parcial)

Estudiantes (San Luis) 0 - Peñarol (Chimbas) 0 (parcial

Libre: Camioneros