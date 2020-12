El desarrollo de los materiales para implantes, la investigación de Julieta Merlo

Como cada lunes, el Conicet Mar del Plata presenta Selficiencia, una propuesta para conocer a los científicos y científicas de nuestra ciudad en primera persona.

-¿Quién sos?

-Me llamo Julieta Merlo y tengo 32 años. Nací en Mar del Plata y soy bióloga, me recibí de licenciada y luego de doctora en la Universidad Nacional de Mar del Plata. Trabajo en el Intema (Instituto de Investigaciones en Ciencia y Tecnología de Materiales) y este es mi primer año como investigadora asistente del Conicet. Vivo en el barrio La Perla junto a mis dos gatos, Amarula y Gómez.

-¿Qué haces?

En mi grupo se trabaja en el desarrollo de nuevos materiales metálicos para implantes. El grupo es interdisciplinario (está compuesto por ingenieras, una química, biólogas y un biólogo, además de estudiantes de ingeniería y la colaboración de una veterinaria y médicos), entonces cada une aporta al estudio desde su área. En mi caso, las tareas que realizo se enfocan en estudiar la respuesta biológica a los materiales, utilizando desde cultivos con células para ver cómo responden éstas al contacto con el material hasta técnicas histológicas para caracterizar la respuesta del tejido óseo (en el caso de implantes para fracturas), tratando de entender qué pasa en la interfase material-tejido. Actualmente, estoy iniciando una línea de investigación sobre materiales biodegradables para stents cardiovasculares: el objetivo es que el stent se reabsorba luego de cumplida su función, evitando el riesgo de obstrucción a largo plazo que existe por la presencia de un material extraño en el cuerpo. Como el material estará en contacto con sangre, mi tarea es estudiar la interacción de los materiales que desarrollemos con los componentes sanguíneos, lo que permite predecir principalmente si el material generará trombosis (que es lo que queremos evitar).

- ¿Por qué lo haces?

- Siempre me parecieron fascinantes los mecanismos de defensa de los organismos ante patógenos o factores externos. Por eso durante la licenciatura y doctorado me orienté en el estudio de la respuesta inmune y, en el grupo en el que me encuentro ahora, puedo aplicar mis conocimientos al entendimiento de la respuesta biológica a los materiales. Me interesa ayudar a descifrar por qué las células o tejidos responden diferencialmente a materiales con distintas características. Esta pregunta tan interesante desde la biología permitiría aportar información para el desarrollo de materiales con propiedades útiles para curar o regenerar tejidos.

- ¿Cuál es el impacto de tu trabajo para la sociedad?

- Trabajo en ciencia para contribuir con un granito de arena al conocimiento de la vida. Pero en particular, la investigación que hacemos en el grupo es importante porque nos permite desarrollar materiales para implantes con materias primas disponibles en el país, accesibles económicamente y con protocolos sencillos. También considero que mi formación en biología en un instituto de materiales fomenta la inter-disciplina, que es algo cada vez más necesario en investigación; desde varios aspectos o niveles. Por último, también me gusta contribuir en la formación de recursos humanos y en la generación de conexiones con grupos dentro y fuera del instituto o del país, lo que potencia la calidad de las investigaciones.