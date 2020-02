Incendio en el centro: "Después de lo de Torres y Liva, uno imagina lo peor"

Marta, una de las propietarias de los departamentos del edificio evacuado, revivió con 0223 los momentos de tensión que se vivieron en San Martín y San Luis.

Un susto importante pero sin mayores consecuencias fue el que se llevaron, sin dudas, las personas y comerciantes que viven en torno al depósito de ropa que tiene Rossi Rossi en San Martín y San Luis después del incendio que se gestó en horas del mediodía de este sábado.

Marta, una de las propietarias de los departamentos del edificio de 18 pisos que estuvo que ser evacuado, revivió con 0223 el drama que se vivió a partir del origen de las llamas y no evitó confesar el miedo que sintió cuando observó el intenso humo que salía de las instalaciones al tener presente en su consciencia la postal del desastre que dejó la noche del 15 de diciembre en la distribuidora Torres y Liva.

La mujer explicó que gran parte de las personas que residen en el lugar no estaban en el momento de gestación del fuego ya que se encontraban reunidos en una asamblea, a pocos metros de la galería Lafayette. "No menos de cincuenta personas estábamos reunidas en otro lugar, justamente por temas del edificio, y cuando veníamos atravesando la plaza nos dimos cuenta de todo lo que estaba pasando", explicó, y reconoció: "Hasta que uno no llega y no sabe bien lo que sucede es todo un intríngulis".

Al divisar el incendio desde la vía pública, la mujer dijo que "no sabía si iba a tener que desocupar el edificio", dando pie a un drama mucho mayor. "Todos tenemos nuestras cosas y elementos de valor ahí. Y bueno, después del episodio de Torres y Liva, uno se imagina lo peor", expresó, y agregó: "Gracias a Dios no pasó nada".

Respecto de los causales del incendio, la mujer deslizó la hipótesis que sostiene que el hecho habría estado vinculado con un cortocircuito que se produjo en el interior del depósito de la reconocida casa de venta de indumentaria deportiva, a partir de algunas conversaciones que escuchó del personal de Bomberos que intervino en la zona.