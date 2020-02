Entre basura y ratas, así conviven los vecinos del barrio Las Heras

El basural está ubicado en la entrada de la villa deportiva del club Urquiza. Denuncian la presencia de roedores que hasta incluso llegaron a "morder" a algunas personas.

Vecinos del barrio Las Heras de Mar del Plata denuncian la presencia de un basural a cielo abierto a metros de la entrada de la villa deportiva del Club Atlético General Urquiza, por lo que instan a las autoridades de la Municipalidad de General Pueyrredon a garantizar la higiene y seguridad de la zona.

El basural plagado de residuos de todo tipo quedó en evidencia en la cámara del teléfono celular de uno de los vecinos del barrio, en la entrada de la villa de la institución marplatense, ubicada en Rufino Inda al 2900. Además, denuncian la presencia de roedores que hasta incluso llegaron a "morder" a algunas personas.

"La situación es insostenible. Cada día hay más basura, hay más inseguridad. No tenemos luminaria, no hay asfalto. Está lleno de radas, todo inundado. La cantidad de focos infecciosos es impresionante", describió Cristian, representante de Urquiza.

Según consignó, por la cantidad de basura que hay "la gente no puede transitar para ingresar a la villa". "Es un peligro constante, no se sostiene más", aseguró.

Ante esta situación, pidió ayuda al Municipio "para que los chicos tengan garantizada la limpieza y la seguridad". "Esto es realmente insostenible de verdad", concluyó.