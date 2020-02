Balean en el pecho a un chico de 14 años en el barrio Juramento

Sucedió el martes por la tarde. Lo habrían atacado en Juramento y Diagonal gascón dos personas que escaparon en moto. Fue trasladado en ambulancia.

Un adolescente de 14 años fue baleado en el pecho el martes a la tarde mientras caminaba por las calles del barrio Juramento y las autoridades judiciales y policiales intentan establecer en que circunstancias se produjo el ataque. El menor fue trasladado de urgencia en una ambulancia del SAME para su atención y está en estado reservado.

Según la reconstrucción de los hechos que pudo hacer 0223, personal del Comando de Patrullas Sur arribó a la esquina de las calles Calabria y Juramento donde habría una persona baleada tras un supuesto intento de robo. Los efectivos constataron que era un menor que presentaba una herida de arma de fuego en el pecho por lo que solicitaron una ambulancia que lo trasladó de urgencia al Hospital Interzonal General de Agudos (Higa).

Antes de ser trasladado para su atención por personal del SAME, la víctima refirió que fue atacada por dos personas que se desplazaban en una moto de color negra en la esquina de Juramento y Diagonal Gascón. “Antes del traslado aclaró que no podía dar otro detalle sobre lo sucedido y que no estaba en condiciones de reconocer a los autores”, señalaron las fuentes consultadas por este medio.

Desde la Jefatura departamental informaron que minutos después la madre del adolescente herido entregó en su casa ubicada en Diagonal Manuel Canata al 2500 una mochila con un revólver calibre .32 largo y otro calibre .38. Además de las armas que presentaban un pedido de secuestro activo y la numeración suprimida, había varias municiones calibre .32, una funda de chaleco antibala y un juego de esposas cuyo origen se intenta establecer. Del mismo modo intentan confirmar si el herido estaba acompañado por otro adolescente de 15 años que se fue del lugar tras el disparo.

Personal de la comisaría quinta realizó las primeras actuaciones en el lugar en el marco de una causa que será derivada a la fiscalía en turno del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil.