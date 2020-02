Quilmes "A", el gran ganador del Summer Trophy

El elenco bonaerense fue campeón tanto en damas como en caballeros en el certamen organizado por MDQ 06 HC, el pasado fin de semana.

Organizado por MDQ 06 Hockey Club, el Summer Trophy cerró su edición 2020 con la premisa de siempre, hacer del hockey una fiesta. Así sucedió durante dos días en el Sintético Panamericano y el CMH en sus dos canchas donde desfilaron equipos de gran nivel en su fase de preparación para sus respectivos compromisos del año.

Con una organización que no tuvo fisuras y una larga lista de partidos que animaron la fase regular, hubo actividad hasta el domingo por la tarde cuando comenzaron las distintas finales en cada una de las categorías.

En la rama principal femenina (Primera “A”), se repitió la misma final que en 2019, incluso con muchas de las mismas jugadoras en cancha. Italiano, el campeón defensor, se enfrentaba con Quilmes “A” en un duelo cerrado y duro para ambas, pero durante los 40 minutos de partido, no pudieron doblegarse y por eso, tuvieron que acudir a los Shoot Out. Ahí, el premio mayor se lo llevó Quilmes que ganó la serie por 3 a 2 y tuvo además, el premio a la Mejor Jugadora de la Final que quedó en manos de Guadalupe Adorno.

Los varones no se quedaron atrás y brindaron un espectáculo de alto nivel competitivo para un partido que tuvo distintas variantes. Los protagonistas fueron Ciudad de Buenos Aires “A” y Quilmes “A” que jugaron a mucha velocidad y precisión. Los quilmeños se pusieron primero en ventaja, luego llegó el empate y finalmente la victoria quedó en manos de Quilmes por 2 a 1 para llevarse el trofeo de campeones.

El premio al mejor jugador del partido fue para Javier Taboada que se hizo acreedor de un parlante Stromberg, como todos aquellos que fueron votados como los mejores de la cancha.

Quilmes se llevó el premio mayor en la rama femenina. (Foto: Juan Corda)

En las categorías Primera “B”, las definiciones fueron mínimas. Primero Universitario de Mar del Plata venció por 1 a 0 a Pucará con gol de Rocío Soberón y luego, en los Shoot Out, Martín Güemes venció a Alemanes de Quilmes por 3 a 2, después de igualar 1 a 1 en el tiempo reglamentario.

Las Intermedias también fueron protagonistas del domingo. En Damas “A”, Mar del Plata Club pudo vencer a través de los penales australianos a Lomas por 4 a 3 después de igualar 1 a 1 en el desarrollo de los 40 minutos y en Caballeros, San Martín venció al local, MDQ 06 Hockey Club por 2 a 0 para llevarse el premio mayor.

La Intermedia “B” también quedó en manos de un equipo de Mar del Plata ya que Once Unidos pudo coronarse campeón luego de vencer por 1 a 0 en la final a Lomas B. En la misma categoría, pero para los caballeros, el campeón fue Alemanes de Quilmes que le ganó por 2 a 0 a Lanús.

Se hicieron presentes para entregar premios el titular del EMDER, profesor Andrés Macció, el presidente de la AAMH, Daniel Iza y la concejal Marianela Romero que, además entregó la declaración de interés para el Summer Trophy y para MDQ 06 Hockey Club.

Un evento cada vez más grande y con presencias destacadas como las de Fernando Ferrara, Juan Ignacio Gilardi, Marcelo Garraffo, Celina Di Santo, Alejandra Gulla, entre otros; que le dan un gran nivel al torneo que ya está preparando su edición 2021 para volver a demostrar que Mar del Plata puede ser un lugar ideal para la pre-temporada de los equipos de Buenos Aires.

FINALES

Intermedia “A” Damas – Lomas vs. Mar del Plata Club 1-1 (3-4)

Intermedia “A” Caballeros – San Martín vs. MDQ 06 HC 2-0

Intermedia “B” Damas – Once Unidos vs. Lomas “B” 1-0

Intermedia “B” Caballeros – Alemanes de Quilmes vs. Lanús 2-0

Primera “B” Damas – Pucará vs. Universitario 0-1

Primera “B” Caballeros – Güemes vs. Alemanes de Quilmes 1-1 (3-2)

Primera Damas “A” – Italiano vs. Quilmes 0-0 (2-3)

Primera Caballeros “A” – Quilmes “A” vs. Ciudad “A” 2-1