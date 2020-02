Se probó un pantalón y no le entró: viralizó la imagen

Eli Delbasto tiene una cuenta de Instagram en la que realiza “Desafío Probador” para concientizar sobre la falta de talles para “mujeres reales”.

Eli Delbasto es una modelo de Mar del Plata que desde hace tiempo lleva adelante #DesafioProbador, una iniciativa que busca determinar en qué locales de ropa existen talles grandes para mujeres reales.

En las últimas horas compartió una experiencia desalentadora y buscó compartirla a través de su red social.

“Ayer salí a hacer el #desafioprobador y casi que me vuelvo sin material... A un mes y medio de haber sido mamá mi talle de pantalón es 50 (dos más del que suelo usar) y realmente luego de haber entrado a los probadores de cuatro marcas salí muy embroncada”, comenzó su relato, acompañado de una foto en la que muestra el intento fallido por ponerse un pantalón.

“Cuando pasa esto siento que vamos para atrás, que no se toma noción real de la discriminación que sufren ciertas personas al penalizar sus cuerpos negándoles la posibilidad de vestirlos”, agregó.

En ese marco, la modelo marplatense pidió que se dejen de naturalizar este tipo de casos y avalarlo con frases del estilo “Siempre fue así” o “A mí también me pasó”.

“Alguien me dijo una vez que no sea resentida, que muestre el lado lindo de las marcas, que vaya por lo positivo. Pero callarme esto sería también ser cómplice, ¿no?”, se preguntó.

Eli explicó que en su posteo no difundió la marca de la ropa que se probó porque, en realidad, le pasó “en todas las marcas” en las que intentó probarse ropa.

“En este posteo quiero apuntar a algo más superador, a mostrar que el ‘acto ingenuo’ de no tener talles no lo es, es un acto discriminatorio y vedador de ciertas corporalidades. ¡Que no se nos pierda el foco!”, pidió.