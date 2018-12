Desafíoprobador, la iniciativa de una modelo de Mar del Plata para terminar con los estereotipos de belleza

“#Desafioprobador Uniendo #moda y #amorpropio Experiencia XL en los probadores Amarnos es la revolución”. Así se presenta Elisabet Delbasto (31) en su cuenta de Instagram, a través de la cual comparte su experiencia en los probadores de las grandes marcas de ropa. ¿El objetivo? “Democratizar y ampliar los estándares de representación en los espacios de moda; la moda no deber ser única, debe incluir a todos porque la belleza no tiene talle”, definió Elisabet, modelo curvy -o de grandes tallas- de Mar del Plata.

“Hace tiempo que tengo este talle y que me cuesta salir a comprarme ropa porque me pasa lo que voy contando por Instagram. Los talles son chicos, los probadores no ayudan y encima estamos bombardeadas todo el día por publicidades que nos muestran cómo debemos ser: jóvenes, altas, delgadas, sin celulitis, sin estrías, sexuales y otro montón de cosas que los medios imponen como standar de lo que es ser una mujer”, explicó en diálogo con 0223.

Todo comenzó hace poco más de un mes, cuando Elisabet, que también es docente, decidió empezar a compartir cómo es su paso por distintas casas de ropa. “No conseguir ropa es un flagelo social y acá hace falta un cambio estructural, de paradigma”, señaló y contó que apunta a las grandes firmas -Yagmour, Portsaid, Rapsodia, System, Vitamina, Uma y Desiderata, entre otras- porque “son las que tienen el dinero para hacer publicidad con mujeres reales y tienen la espalda económica para bancar un supuesto fracaso, que es a lo que le tienen miedo”.

En ese sentido, indicó a que aspira a que las firmas tengan talles desde XS al XXL y los publiciten a través de lookbooks y campañas. A la hora de elegir dónde ir a probarse ropa, Elisabet dijo que tiene en cuenta las sugerencias de sus casi mil seguidores y también considera sus gustos personales, a pesar de saber que en algunos lugares no tendrán su talle. “Me he sorprendido porque he encontrado más opciones de lo que imaginaba con mis 107-82-117”, aclaró.

“En Mar del Plata ninguna marca se atreve a contratar a una modelo curvy para promocionar sus productos, más allá de que disponen del talle. Es algo que vivo en carne propia: trabajo con adolescentes todo el día y veo la frustración de nenas que son gorditas y que de un día para el otro aparecen híper delgadas. No conseguir ropa es un flagelo social porque te excluye de un montón de cosas: te invitan a una pileta o a la playa y no vas, por ejemplo”, fundamentó.

En ese contexto, dijo, busca convertirse en una “referente de la moda para democratizar y ampliar los standares” porque entiende que la moda, “lejos de ser una frivolidad, es tan importante que incide en la constitución del autoestima y esquema corporal de acuerdo a las experiencias vividas”. “La exclusión, la discriminación, el hecho de no pertenecer provocan enfermedades psicológicas y trastornos alimenticios”, recalcó y reparó en la necesidad de que se avance en la sanción de una ley nacional de talles, ya que en la actualidad hay legislación al respecto en distintas provincias del país pero difieren unas de otras.

"Yo amo la moda desde chica, y pese a mis kilos y medidas jamás deseché la idea de poder modelar, hacer tapas de revistas y hablar de moda. Con esta experiencia conozco muchas mujeres que me apoyan, entonces pienso que las cosas están cambiando y que va a ser por esta red de mujeres que se identifica, comprende, tiene empatía y empodera a la otra; que podemos llegar a lugares más inclusivos, respetuosos y de derechos para todas”, subrayó por último.