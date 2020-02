Kimberley perdió en Olavarría y se complicó

El conjunto de Juan Manuel Vuoso tuvo una tarde para el olvido y cayó sin atenuantes frente a Racing por 3 a 1. Ahora, espera una ayuda de Bolivar para no ir obligado a un triunfo en la última.

Contra El Fortín tuvo momentos de mejor o peor juego, pero la imagen de Kimberley en Olavarría frente a Racing fue muy pobre, no mantuvo su filosofía de juego, se repitió en pelotazos intrascendentes y cayó merecidamente por 3 a 1 para empezar a comprometer, aún más, su clasificación a la próxima fase. Encima, en el final, perdió a Franco Mañas por expulsión.

La idea del "dragón" en el arranque fue clara: jugar con el apuro y la necesidad de Racing. Sin embargo, más allá de que no pasaba grandes sobresaltos, en lo ofensivo no lograba conectar y estaba lejos del arco de Álvarez. Con esas ventajas, el local se empezó a animar, vio que Ariel Bulasio sufría la falta de ritmo en su debut y buscó por arriba en dos envíos que encontraron una salida en falso del arquero y que, por centímetros, no alcanzó a facturar Santiago Izaguirre. Con el correr de los minutos, las situaciones eran cada vez más peligrosas y antes de irse al vestuario, el "chaira" tuvo un remate en el palo de Ordozgoiti y un rebote fallido del arquero que, increiblemente, Longhini desaprovechó casi abajo del arco. La mejor noticia para los marplatenses, era que se fue al descanso con el marcador en cero.

El arranque de la segunda mitad mostró una cara diferente de la visita que sabía que el empate tampoco era tan buen resultado. Entonces, se adelantó un poco en el terreno y logró inquietar, sobre todo con un buen "tres dedos" de Mañas que encontró una notable respuesta de Álvarez para mandar al córner. Lo que tiene el fútbol es que, quizá, lo que no consiguió en su mejor momento, Racing lo logró cuando le costaba llegar. Abrieron bien para la izquierda, Janson levantó el centro y Santiago Izaguirre metió un cabezazo bárbaro, bombeado, para dejar sin opciones al arquero y sellar el 1 a 0. El "dragón" nunca se pudo reponer de ese tanto, se enceguió y tiró pelotazos sin ideas, Racing estaba tranquilo y agazapado para romper el juego. Y lo consiguió con un tiro libre de Janson, que parecía lejos para ir directo al arco, el zurdo buscó el primer palo, Bulasio no llegó y la historia tenía olor a definida.

Si había alguna esperanza para Kimberley se desvaneció cuando Curuchet definió de zurda, suave pero esquinado desde la medialuna y le puso el broche. Apenas hubo tiempo para que Pablo De Hoyos marcara el descuento en la única jugada elaborada de Kimberley en la tarde. Derrota y dolor de cabeza para el "dragón" que complica su futuro en el torneo, que tiene que mirar otros resultados y, sobre todo, salir a ganar o ganar en la fecha final frente a Bolivar como visitante.

Síntesis

Racing (Olavarría) (3): Hernán Álvarez, Joaquín Ayesa, Roberto Tucker, Gonzalo Izaguirre y Ayrton Palmieri; Santiago izaguirre, Brian Toro, Franco Janson, Matías Ordozgoiti, Cristian Curuchet y Juan José Longhini. DT: Francisco Russo

Cambios: ST 18' Manuel Scacheri por Longhini, 24' Nicolás Katz por Ordozgoiti y 38' Juan Ponce por Janson.

Kimberley (1): Ariel Bulasio, Fermín Iriarte, Guido Lucero, Emiliano Fortete y Matías Cristobo, Joaquín Baigorria, Damián Luengo, Franco Mañas, Matías Barreiro, Ezequiel Goiburu y Marcos Rondanina. DT: Juan Manuel Vuoso

Cambios: ST 18' Matías Cardellino por Goiburu, 25' Agustín Costa por Iriarte y Pablo De Hoyos por Barreiro.

Goles: ST 3' S.Izaguirre (R), 36' Janson (R), 40' Curuchet (R) y 42' De Hoyos (K).

Incidencias: ST 49' expulsado Mañas (K).

Árbitro: Diego Novelli Sánz, de Tandil.

Estadio: "José Buglione Martinese".