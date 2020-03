Alvarado lo perdió en el final

El conjunto de Juan Pablo Pumpido dejó puntos claves como local. Cuando el partido se encaminaba al empate, Temperley lo rompió y ganó 2 a 0 en el Minella.A diferencia de lo que suele pasar, que Alvarado no necesita tener las pelotas para generarse situaciones de gol, esta noche la manejó pero le costó horrores llegar a Crivelli. Fue superior en la posesión, prevalecieron Caro-Ledesma en el medio, aunque sin profundidad. Con menos tenencia, Temperley se las ingenió para generar riesgo. Avisó con un mano a mano de Messiniti que desvió cruzado y en el cierre Bilbao le ganó un mano a mano al mismo delantero. El "torito"apostó a las bandas con poco éxito y cuando desbordó nadie pudo conectar con eficacia por adentro.Al regreso del vestuario, el local tomó la iniciativa, pero no tuvo claridad a la hora de atacar. Lo peor fue que empezó a dejar espacios y, en velocidad, Temperley lastimó. A tal punto, que de no ser por Bilbao la apertura del marcador pudo llegar antes. El "uno" hizo una doble salvada ante Messiniti y Baldunciel que le valió una ovación de la gente. Enseguida, el delantero visitante desperdició otra clara ocasión. Casi sin pensarlo, ni buscarlo, Becker tuvo la victoria en un mano a mano con Crivelli que perdió por partida doble. Llegando al tramo final, el "celeste" consiguió lo que merecía en el segundo tiempo, Prieto desbordó, Ellacopulos definió y baldazo de agua fría en el Minella. Sin reacción, Fernández la tocó con la mano y Prieto desde los 12 pasos terminó de sellar la historia y dar un golpe duro al "torito" que volvió a perder de local después de mucho tiempo.