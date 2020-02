Murió desangrado el hombre hallado en su casa del barrio Colinas Verdes

El cuerpo de Marcelo Alejandro De Angel presentaba dos cortes con un elemento filoso cerca de una oreja. Creen que se trató de un homicidio preterintencional

El informe preliminar de autopsia que recibió el fiscal Fernando Castro permitió confirmar que el hombre hallado sin vida en su casa del barrio Colina Verdes fue asesinado, por lo que los investigadores intentan establecer si Marcelo Alejandro De Angeli protagonizó una pelea durante el día viernes.

Fuentes oficiales le confirmaron a 0223 que el hombre recibió al menos dos golpes a la altura de una oreja con un objeto filoso. “Si bien no fueron golpes mortales, son los que lo terminaron matando porque De Angeli fue a su casa y no pudo recuperarse de la hemorragia generada por las heridas”, señalaron.

En el mismo sentido señalaron que la víctima de 62 años tenía una enfermedad que no le permitía una correcta coagulación de la sangre por lo que aventuraron –en virtud de las manchas hemáticas halladas en su auto y en la vivienda- que en caso de haber asistido a un centro asistencial se podría haber salvado.

Tal como se informó oportunamente, el hallazgo del cuerpo de De Angeli se dio tras un llamado al 911 que permitió a personal de la comisaría decimocuarta llegar a la vivienda ubicada en calle Querandíes sin número. Una primera inspección confirmó que no había faltantes ni signos de violencia en el lugar, por lo que se descartó en un primer momento la hipótesis de robo.

Los investigadores creen que la víctima tuvo una última conversación con la ex pareja radicada en Mar del Plata el viernes por la tarde y que posteriormente –en un momento no determinado aún- recibió la agresión que terminó siendo mortal. En virtud de las características de las heridas, estiman estar en presencia de un homicidio preterintencional en el que el agresor no tuvo intención de matar.