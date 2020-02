Morro, y su salida del Frente Renovador: "No me gusta no poder decidir libremente"

La concejala profundizó sus explicaciones sobre su salida del espacio político en pleno debate del presupuesto municipal. Acusó "presiones" del kirchnerismo.

La concejala Mercedes Morro acusó "presiones" del kirchnerismo y las adjudicó como unas de las razones que la llevaron a alejarse definitivamente del Frente Renovador, en pleno debate por el presupuesto 2020 del Municipio.

"Todo aquel que me conoce sabe que siempre estuve en el centro de kirchnerismo y macrismo y era insostenible ya seguir con el Frente Renovador", aclaró en una primera instancia la dirigente, en declaraciones a 0223 Radio.

La dirigente destacó que deja una fuerza que "está en crecida" pero remarcó que prioriza la posibilidad de tomar decisiones de forma "mas tranquila" desde Tercera Posición, su nueva bandera política. "Voy a tratar de hacer una concejalía prolija, que atienda las necesidades de la gente", manifestó.

Al profundizar sobre este aspecto, la edil dijo que "comparte muchas cosas" con el Frente de Todos aunque advirtió diferentes "ensañamientos" en el ultimo tiempo. "A mí no me gusta ensañarme con nadie; me gusta pensar y ser justa. Y no me gusta que me presionen y por eso tomé la decisión de irme", ratificó.

"Para mí era insostenible seguir en el Frente Renovador porque no me gusta comprometer a nadie y no poder tomar decisiones libremente", insistió, y apuntó: "Yo no sé qué estaría haciendo hoy el Frente de Todos si la ganadora de las elecciones hubiese sido Fernanda Raverta (NdeR: ministra de Desarrollo de la Comunidad".

Con respecto al debate del Presupuesto 2020, Morro aclaró que no tiene una postura "absolutamente tomada" pero adelantó su intención de apoyar el cálculo de gastos y recursos que presentó el intendente Guillermo Montenegro para "no atarle las manos".

"Es el primer presupuesto y no estaría muy bueno no darle los recursos que necesita sabiendo que el nuevo Gobierno tomó una ciudad empobrecida, desprolija y desorganizada", finalizó la exsecretaria general de Uthgra.