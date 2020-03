Todavía persisten los "trabajos para mujeres" en la industria audiovisual

El Incaa realizó un revelamiento por medio del Observatorio de la Industria Audiovisual de Argentina (Oava) y detectó datos precisos con respecto a la brecha entre hombres y mujeres dentro del ámbito cinematográfico.

El Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (Incaa) realizó un revelamiento por medio del Observatorio de la Industria Audiovisual de Argentina (Oava) y detectó datos precisos con respecto a la brecha entre hombres y mujeres dentro del ámbito. Para realizar este informe sobre la desigualdad de género analizaron la participación de mujeres tanto en la formación profesional como en los puestos de trabajo en áreas técnicas, directivas o creativas.

En cuanto a la participación en un nivel de pregrado y grado universitario en carreras de Artes Audiovisuales, se utilizaron de los últimos dos años que revelaban un total de 20.246 inscriptos, reinscriptos y egresados. La división en géneros resultó en un 55% de mujeres y un 45% de hombres. Asimismo, en cuanto a los estudiantes que completan sus estudios y egresan de este tipo de carreras se develó un 61% de mujeres y un 39% de hombres.

Los datos de las carreras de posgrado mostraron una mayor participación de las mujeres. El 62% de los argentinos que egresaron de especializaciones, maestrías y doctorados en el sector audiovisual fueron mujeres, mientras que los hombres representaron un 38%.

Además, el Incaa incluyó estadísticas de las distintas sedes de la Escuela Nacional de Experimentación y Realización Cinematográfica (Enerc), que depende de esta institución. El 53,58% del total de su alumnado está compuesto por mujeres y el 46,42% por hombres, destacando nuevamente una mayor presencia de las primeras.

Por otro lado, a partir de datos elaborados por el Sindicato de la Industria Cinematográfica Argentina (Sica- Apma), el Incaa analizó la inserción laboral de las mujeres en la industria audiovisual argentina, teniendo en cuenta largometrajes y cortos publicitarios.

El último año, el 62% de los puestos de trabajo en largometrajes fue ocupado por hombres y el 38% por mujeres, denotando así una brecha significante. En publicidad los valores alcanzaron casi un 67% de puestos para los hombres y un poco más de 33% para las mujeres. Pese a esta gran diferencia, también afirmaron que las mujeres trabajan una mayor cantidad de días que los hombres en un mismo período.

En cuanto a los equipos técnicos de la industria, confirmaron el registro de hombres en todos los roles y la ausencia de mujeres en algunos de ellos. Mostraron que la mayor participación de las mismas en los roles técnicos son en maquillaje y peinado con un 81%, al cual le sigue arte y vestuario con el 79%.

"Todavía hay trabajos para mujeres pero eso se está rompiendo" dice el realizador y docente marplatense Miguel Monforte. "Cuando se muestra el mundo del Cine se dan cuenta que los dos sexos pueden cubrir muchos roles. En Mar del Plata hay muchas mujeres que hacen dirección. Hay un gran campo de trabajo, en tanto se impongan. No hay mucha restricción machista, y eso está bueno", asegura.

Monforte cuenta que en su rol de docente en el Taller de Cine Municipal, Videofactorías, que cumplió 12 años, si bien siempre hubo "una cantidad pareja de estudiantes, o más mujeres, pero a la hora de dirigir, siempre los que estamos a cargo del taller elegimos un director y una directora (estamos hablando de cortos de tesis final, que se hacen entre 2 y 4 por año)"

Liliana Palermo es Directora de Cine y se desempeña como maquilladora en la industria local. En diálogo con 0223, cuenta que, en su caso "nunca" fue discriminada por ser mujer y dirigir. "Creo que eso también depende de como una se haga respetar sin importar el género", opina.

Según relató Palermo, "vengo desde otro lugar.. el de técnica Maquilladora. Y quizás eso me da un punto abajo.. el de que otros piensen " Mira la maquilladora se puso a dirigir" como si uno no tuviera ideas y no pudiera desarrollarlas. Lo malo de esto es que tengo estudio sobre cine, además de hacer guión de cine tv y radio 4 años en Argentores, hice un seminario de dirección teatral y el taller de cine y documental en Vifa( Videofactorias) pero siempre cuesta mas venir de otro palo y posicionarse en otro. Y más dirigiendo..", finaliza

Las mujeres vuelven a tener una mayor participación como jefas de maquillaje, vestuaristas, directoras de arte y peinadoras. El porcentaje total de este género en los puestos de cabeza en equipos técnicos de la industria cinematográfica es sólo del 39%.

Por otro lado, es importante destacar que de las 238 películas nacionales estrenadas en salas argentinas, sólo el 19% fueron dirigidas por mujeres. Asimismo, en cuanto a los 379 proyectos activos fomentados por el Incaa este año, confirmaron la presencia de un 18% con la dirección a cargo de mujeres. Son 68 proyectos, comparados con un total de 292 dirigidos por hombres y 19 que no declaran directores.

En conclusión, las investigaciones demuestran que la participación de las mujeres en el ámbito educativo de las Artes Audiovisuales es mayor, pero que su participación en el mercado laboral es menor.

Esta desigualdad en la representación del género deriva en un aumento de la desocupación de mujeres que desean insertarse en este sector.