Buscan identificar a las personas con las que tuvo contacto el primer infectado en Mar del Plata

La secretaria de Salud de la comuna confirmó el caso de coronavirus en Mar del Plata e indicó que ahora buscan dar con el paradero de las personas que compartieron el micro y el avión en un radio de dos asientos.

La Municipalidad de General Pueyrredon anunció que busca identificar a las personas con la que tuvo contacto el hombre de 71 años que permanece internado en la clínica privada 25 de Mayo por un cuadro de coronavirus, el primero que se detectó en Mar del Plata. Además, descartaron que haya más casos de estudio.

"El caso que teníamos en estudio que está internado en aislamiento en una institución privada dio positivo para coronavirus", confirmó la secretaria de Salud de la comuna, Viviana Bernabei, por lo que explicó que ahora tratarán identificar los contactos que tuvo la persona infectada, tanto en el avión como en el micro de la empresa Manuel Tienda León que lo trasladó desde el aeropuerto internacional de Ezeiza hacia Mar del Plata. "Venía en la parte inferior del ómnibus", precisó la funcionaria.

Además, informó que desde el Gobierno de la Nación les enviarán el listado de las personas con las que compartió el vuelo ya que en el avión ya presentaba sintomatología. "Son las personas que estaban en un radio de dos asientos. El resto no son contactos de riesgo", aseguró Bernabei.

Sobre el paciente infectado por coronavirus en Mar del Plata, la titular de la cartera de Salud local indicó que es un hombre de 71 años procedente de España. "Cuando llegó a Ezeiza vino a Mar del Plata por micro y el amigo que lo vino a buscar lo llevó directamente a la clínica", detalló, a la vez que garantizó que "estuvo todo el momento aislado" ya que ni siquiera "ingresó a su casa".

Acompañada del director del Sistema de Atención Médica de Emergencias (Same), Juan Di Matteo, en una conferencia de prensa que brindó desde el Centro de Especialidades Médicas Ambulatorias (Cema), la secretaria descartó que haya más casos de estudio en General Pueyrredon. "No tenemos otros casos sospechosos en la ciudad. No hay muestras enviadas al Instituto Nacional de Epidemiología (INE) ni a Buenos Aires", ratificó.

Además, anunció que se descartaron dos casos que eran monitoreados. Uno de ellos era una paciente que había sido traslada por el Same al Hospital Interzonal General de Agudos (Higa), pero que finalmente tiene un cuadro de neumonía. El restante, era el padre de una alumna del colegio Termas Huinco Monseñor Enrique Rau que no es compatible con el Covid-19. "Ninguno tiene néxo epidemiológico con coronavirus", certificó.

Ante cualquier consulta, el Municipio habilitó el pasado lunes la línea telefónica 107 para realizar todo tipo de consultas. Aquellas personas que presentan sintomatología son aisladas y trasladadas al Higa, donde se realizan todos los estudios. En caso de no haber nexo epidemiológico, la persona pasa a ser atendida por un profesional del Centro de Atención Médica de Salud (Caps).

Este jueves por la tarde, los bloques políticos que integran el Concejo Deliberante declararon por unanimidad la emergencia sanitaria por los próximos 90 días. El documento también contempla la conformación de un Consejo Asesor de Prevención e Intervención que estará integrado instituciones especializadas que se reunirán por primera vez el próximo viernes a las 10 de la mañana en el Salón de Usos Múltiples (SUM) del Cema.

"Esto es una situación bastante dinámica, pero no cambia el panorama de hoy a la mañana", sostuvo Bernabei, quien además confirmó que "no hay ninguna situación que amerite en este momento suspender las clases".