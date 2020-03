Cómo se trató al primer paciente con coronavirus en Mar del Plata

Las autoridades de la Clínica 25 de Mayo dieron un detalle de los pasos que dieron desde que el hombre de 71 años llegó al sanatorio el último lunes.

El director de la Clínica 25 de Mayo, Gustavo Funes, y el infectólogo Gonzalo Corral dieron un detalle de todo el tratamiento y los protocolos aplicados sobre el paciente de 71 años que se encuentra internado desde el lunes y que se convirtió en el primer caso de coronavirus en Mar del Plata.

En ese contexto, los médicos remarcaron que el paciente, que se encuentra grave, estuvo aislado en todo momento y que no existe ningún riesgo para el resto de los pacientes que se encuentran en la clínica, ni para el personal médico y administrativo.

El paciente llegó a la Argentina el lunes y se subió a un colectivo de la empresa Tienda León para regresar a Mar del Plata. Ya en el micro les avisó a familiares y allegados que se sentía mal, por lo que un amigo lo fue a buscar a la sede de la empresa, en Luro y Perú, y desde allí lo trasladó directamente a la Clínica 25 de Mayo.

El hombre llegó "fiebre, tos y algún tipo de secreciones", precisó Corral en diálogo con los medios. Con esos síntomas, más el "nexo epidemiológico" por haber regresado pocas horas antes de España, se activó el protocolo por tratarse de un caso "sospechoso de coronavirus".

"Se le puso un barbijo y fue evaluado en guardia con todas las medidas necesarias para evitar que tuviera contacto que pusiera en riesgo tanto a personal administrativo como al personal médico", dijo Corral, quien insistió que "todo el personal que asistió al paciente cumplió con las medidas de aislamiento".

Luego de la evaluación, se decidió la internación del paciente. Los protocolos nacionales señalan que las clínicas deben tener un sector específico para este tipo de casos, por lo que no tuvo contacto con ningún otro paciente. "Está en un sector bien aislado que no está en contacto ni con el servicio de terapia intensiva ni con el servicio de internación general", explicó Funes.

El personal que atiende a este paciente trabaja exclusivamente para él, por lo que no tiene contacto con otros pacientes internados en la clínica. "Los que se acercan a la clínica no tienen ningún riesgo en particular por venir", agregó el director de la clínica.

El estado de salud del paciente sigue siendo reservado y presenta una neumonía bilateral.

Los médicos de la clínica señalaron que recibieron otras consultas por posibles casos de coronavirus, pero no cumplían con los protocolos establecidos por lo que fueron descartados. "No tenemos casos sospechosos. Tenemos instaurado un protocolo de estudio de pacientes y al personal entrenado. Las consultas que vinieron posteriormente se rechazaron por falta de criterio", añadió Corral.

"Lo que nos va a ayudar a protegernos a todos es saber de qué forma debemos actuar para que no siga avanzando", cerró Funes.