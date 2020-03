Magnolia en Dickens, antes de un breve parate

Magnolia actuará este sábado por la noche en Dickens Pub (Diagonal Pueyrredón 3017), en una breve despedida de los escenarios por motivos de salud de su fundador y bajista, Fabián Spampinato. Como el espacio tiene una capacidad de 55 personas, está dentro de los eventos que sí se pueden realizar en medio de la pandemia del coronavirus.

La banda marplatense de rock, jazz y fusion interpretará, como es habitual, músicas de Frank Zappa, Luis Alberto Spinetta, Tom Waits, Bernie Worrel, Marcus Miller y composiciones propias. Magnolia expresa que "cumple su objetivo de rescatar mucha música desconocida u olvidada que merece ser tocada para mantenerla viva y que sea conocida por el público que nos sigue".

En tal caso, Spampinato contó a 0223 que para julio o agosto, la banda entrará a estudio para grabar un cúmulo de canciones inéditas de Luis Alberto Spinetta, que formaron parte del ciclo "Los Espacios Amados" (entre 1977 y 1978) y que el "Flaco" pensaba en registrar con su llamada "Banda Spinetta": "Tocaremos ´Estrella Gris´ y ´Tanino´, que vienen formando parte de nuestro repertorio. Y luego grabaremos ´Covadonga´, ´Bahiana Split´ y ´Los Espacios amados´".

Magnolia 2020.

Magnolia viene de un 2019 donde hizo pocos shows en relación a sus ocho años de trayectoria, debido a que volvió a reestructurarse como banda. En este verano, se presentó en Villa Victoria y en el propio Dickens, con una formación que hoy está compuesta por Manuel García (piano), José Marín (saxo tenor), Leandro Santiago (trompeta), Daniel Izarriaga (batería), el guitarrista de 15 años Frank Carreño, Fabián Spampinato en bajo y las voces invitadas de Ray Van Suar y Martín Salto. Como se observa, una formación contundente, con vientos que aportan un salto de nivel a las ejecuciones que suenan siempre compactas y denotan mucho ensayo.

El martes, su líder Fabián Spampinato será operado de un cáncer de tiroides, situación poco agradable pero que el músico y productor marplatense afronta con una dosis de humor para enfrentar el temor: "La música sana. Espero rápidamente estar repuesto para volver a tocar el mes próximo. No me es cómodo contar esta situación pero también me sirvió para servir muy lindas energías de la gente", sentenció el exTribemol, y que también lidera la formación de "Nubes, en procura de una brisa", que homenajea a Spinetta.

Escuchar a esta banda marplatense que está en constante mutación, significa estar frente a grandes canciones de estupendos artistas, con versiones exigentes y extensas en algunos casos. Música de calidad, en la despedida de un verano que termina lluvioso, paranoico y que necesita de buenos sonidos para su final.