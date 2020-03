Montenegro: "La situación no es joda"

El intendente Guillermo Montenegro dio una conferencia de prensa luego del decreto que ordena el aislamiento preventivo y obligatorio y sin rodeos lanzó: "La situación no es joda, no hay lugar para la viveza criolla".

El jefe comunal planteó que tras las palabras del presidente de la Nación, Alberto Fernández, quedó "absolutamente claro que no podemos salir a la calle". "Les pido que tengamos claro que la situación no es joda. No da lugar a salir dos o tres veces por día y decir que salimos a hacer compras", planteó.

El jefe comunal dijo que por estas horas están trabajando en un decreto específico para garantizar en Mar del Plata el servicio de recolección de residuos, la seguridad, los servicios de emergencia, la provisión de agua y el transporte. En ese marco, el intendente insistió en la necesidad de respetar el planteo del gobierno nacional.

"El presidente sólo nos pidió 11 días de quedarnos en casa. Asumamoslo con compromiso y responsabilidad", remarcó Montenegro, quien advirtió que en el primer día de cuarentena en Mar del Plata quedó demostrado que "somos un pueblo solidario".

"Todos trabajamos juntos, no hay lugar para la grieta. Hoy la solidaridad es quedarse en casa, no salir, ser responsable", dijo el intendente quien remarcó que a nivel mundial quedó claro "cuál es la consecuencia de no cumplir ese compromiso".