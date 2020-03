Guardavidas: "Tenemos miedo que marzo sea imposible de cobrar"

Así lo plantearon desde la Agrupación Guardavidas Libres del Sur, que ya advirtieron que algunos concesionarios de balnearios "le están esquivando" al pago de sueldos, frente a la crisis que se vive por el coronavirus.

Desde la Agrupación Guardavidas Libres del Sur reconocieron "temor" por la posibilidad de que no se perciban los sueldos correspondientes a marzo y denunciaron que algunos concesionarios de balneearios "le éstan esquivando" al pago de los haberes frente a la crisis que se acusa por la pandemia del coronavirus.

"Hay pequeñas cosas colaterales que van sucediendo por el coronavirus como la falta de pago de salarios de los guardavidas de las playas del sur. La mayoría de los locatarios vienen al dia con los salarios pero algunos están esquivándole al pago y parece que aprovechan la situación", señaló Diego Sánchez Cabezudo, referente de la entidad.

En declaraciones a 0223, el dirigente dijo que hay atrasos en el balneario La Reserva y Boca del Toro y dijo que hay compromisos de pago en Piedra Marina y El Taino. "De a poco lo vamos resolviendo pero la realidad es que esto tendría que ser un gesto solidario de los empresarios", consideró.

Sánchez Cabezudo reconoció que hay "temor" de que los concesionarios "aprovechen la historia de pandemia y que los sueldos de marzo sean casi imposibles de cobrar". "Pedimos, de alguna manera, que tengan consciencia ciudadana y humana y los códigos y que le paguen marzo a la gente de manera urgente porque la gente necesita vivir", exigió.

Nosotros nos tenemos que quedar en la playa, cuidar que la gente no baje e irnos a casa porque otra ocsa no tenemos para hacer. Y si no se pagan los sueldos, cómo hacen los trabajadores para sobrevivir todo esto que está pasando", manifestó.