María Inés Bello, la coordinadora que apuesta por la ciencia desde adentro

¿Quién sos?

-Mi nombre es María Inés Bello, soy la Coordinadora de la Unidad de Administración Territorial del Conicet Mar del Plata. Trabajo en el CCT Conicet Mar del Plata. Soy egresada de la carrera de Licenciatura en Administración de Empresas de la Universidad Católica de Córdoba, y tengo un posgrado en Especialización en Administración Financiera Gubernamental en la Universidad Nacional de Mar del Plata. Tengo 38 años, soy casada y tengo 2 hijas.

¿Qué haces?

-Mi trabajo concreto es la gestión, coordinación y la administración de la Unidad de Administración que el Conicet posee en Mar del Plata. Administramos los recursos financieros, los recursos humanos de la región y somos el staff de apoyo para el personal científico en las cuestiones administrativas y de gestión que a diario se le presentan.

¿Por qué lo haces?

-Me gusta trabajar en el sentido amplio de la palabra. Me gusta articular con otras personas, me gratifica saber que estoy aportando un granito de arena para mejorar la Administración Publica de nuestro país. Trabajamos con una misión: alcanzar la excelencia. Si bien no soy investigadora, me siento completamente parte de este organismo, en el cual el personal de administración y gestión sólo alcanza el 8 por ciento, pero que resulta fundamental para el trabajo del resto que comprende el 92 por ciento.

¿Cuál es el impacto de tu trabajo para la sociedad?

-Lo hago, porque sé que internamente, es necesario. Nuestros principales "clientes" son internos. Son los mismos investigadores, becarios y personal de apoyo. Porque creo firmemente que el proceso de descentralización llevado a cabo en el año 2017 fue y sigue siendo exitoso. Y personalmente, junto al equipo de trabajo que coordino, me siento orgullosa del trabajo realizado durante estos 10 años, en equipo, aportando y apostando a la Ciencia de nuestro país.

