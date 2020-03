Así se vive el sexto día de cuarentena en Mar del Plata

Calles y plazas vacías o con poco movimiento es la postal de este martes en Mar del Plata.

En el sexto día de cuarentena preventiva y obligatoria decretada por el gobierno nacional ante el avance de la pandemia de coronavirus, el movimiento en las calles de Mar del Plata es escaso, aunque levemente mayor que el registrado durante los feriados. Plazas vacías, negocios y galerías comerciales cerradas, poca gente caminando por las calles, es la postal de este martes, el primer día hábil tras el fin de semana largo por el Día Nacional de la Memoria.

El panorama se condice con el endurecimiento de los retenes policiales para evitar que haya circulación de personas que no estén exceptuadas por el decreto del gobierno nacional. “Es probable que haya más actividad, pero no queremos que haya gente dando vueltas que no tenga nada que hacer”, indicaron esta mañana fuentes municipales.

En cambio, sí se observa a trabajadores de servicios esenciales cumpliendo sus funciones, como barrenderos y recolectores de residuos, que en ningún momento suspendieron sus tareas aunque sí reforzaron las medidas de prevención y trabajan con guantes de látex y barbijos.

También se advierte la presencia de deliverys de Rappi y Glovo, que transitan por las calles para cumplir con los pedidos que hacen los clientes a través de esas plataformas digitales.