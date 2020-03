ARA San Juan: “Este gobierno es distinto, el otro fue nefasto”

Así lo afirmó uno de los familiares de los 44 tripulantes del submarino trágicamente desaparecido en el mar. Satisfacción tras el ascenso post mortem decretado por el Ejecutivo.

El ascenso post mortem a los 44 tripulantes del submarino Ara San Juan, trajo satisfacción a sus familiares, que valoraron el gesto del Ejecutivo, a diferencia del gobierno de Mauricio Macri, al que consideraron “nefasto”.

“Fue nefasto que no nos dejaba decir nada y quería tapar todo. No le importó. Tuvimos que pedir que los busquen casi a las piñas. Ir a comer frío a Plaza de Mayo y dormir, pasando ratas entre los familiares. Hasta Macri dijo que `el mar es muy grande y el submarino era muy pequeño´. Si no era por nuestra insistencia, no los encontrábamos”, sostuvo en diálogo con 0223 Radio, Claudio Rodríguez, hermano del submarinista Hernán Rodríguez.

En ese aspecto, el mendocino trazó diferencias con el actual gobierno: “Estamos muy contentos con el anuncio del Presidente por este ascenso post mortem. Nos habían adelantado algo pero nos sorprendió la manera como lo dijo (Alberto Fernández) y la valorización. Algo muy distinto como lo dijo el gobierno anterior. El exministro Aguad dijo que los chicos no estaban preparados para esa función”, recordó.

Además de evaluar el interés “que hasta el momento” el gobierno se está manejando con el tema, como incluir en las páginas web oficiales de la Armada y el Ministerio de Defensa la historia personal de los 44 y la construcción de un Memorial público, “así todos los marplatenses y argentinos puedan dejarles aunque sea una flor en algún lugar”.

Asimismo, cuestionó la actitud de la jueza de Caleta Olivia Marta Yáñez, “que fue a hablar con Aguad y los jefes de la Armada, las dos instituciones complicadas con el tema. Eso nos llamo la atención”, apuntó.

“Teniendo problemas de batería, en vez de decir que se queden flotando, les dijeron que vengan para Mar del Plata y se hundieron en el mar…los dejaron solos”, cerró.