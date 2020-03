Ya están las zonas y el fixture del fútbol local

El Torneo "Copa Cincuentenario" comenzará el sábado 14 de marzo.

El departamento de fixture de la Liga Marplatense de Fútbol anunció este jueves la conformación de las tres zonas en las que estarán divididos los 28 equipos de Primera División para disputar la primera fase del Torneo "Copa Cincuentenario", que comenzará el sábado 14 de marzo. Además, en la reunión de Consejo Directivo quedó aprobado el fixture para esta instancia.

La Zona "A" será la que contenga diez equipos, entre los cuales se encuentra Kimberley, el campeón defensor del título. Lo acompañarán Alvarado, Al Ver Verás, Argentinos del Sud, General Mitre, General Urquiza, Los Andes, Once Unidos, Peñarol y San José.

Las "B" y "C" tendrán nueve clubes cada una por lo que cada fin de semana habrá uno que quede libre. La "B" tiene a Círculo Deportivo, Talleres, Colegiales, Deportivo Norte, Huracán, Independiente, Racing, River y San Isidro.

Finalmente, la "C" tendrá a San Lorenzo, el subcampeón, a la par de Nación, Banfield, Boca, Cadetes, Deportivo Camet, Libertad, Mar del Plata y Quilmes.

En esta primera fase, los primeros cinco equipos de cada zona clasificarán a la Zona Campeonato; mientras que el resto disputará la Reválida.

Programación primera fecha

Alvarado vs Los Andes

General Urquiza vs San José

Argentinos del Sud vs Once Unidos

Kimberley vs Peñarol

General Mitre vs Al Ver Verás

Huracán vs Deportivo Norte

River vs Colegiales

Talleres vs San Isidro

Racing vs Independiente

Deportivo Camet vs Mar del Plata

San Lorenzo vs Cadetes

Banfield vs Libertad

Boca vs Quilmes

Libres: Círculo Deportivo y Nación

El fixture completo