La cuarentena seguirá, al menos, hasta el 26 de abril

El presidente Alberto Fernández dijo que "nadie sabe cuándo va a terminar este martirio", pero destacó los resultados logrados por el cumplimiento de la cuarentena.

El presidente Alberto Fernández confirmó que el aislamiento social, preventivo y obligatorio se extenderá hasta el 26 de abril inclusive y remarcó que los resultados que se obtuvieron hasta el momento demuestran que "la cuarentena tiene sentido". "Es una pelea difícil. Seguimos peleando contra un enemigo invisible", agregó.

El jefe de Estado dijo que se entrará en una etapa de "cuarentena administrada". Aclaró que la continuidad será para los grandes centros urbanos. "Hay pequeños pueblos, muy aislados, muy rurales, que no registran casos y que hacen su vida internamente. No se conectan con nadie, por lo cual no tiene sentido mantenerlos aislados", explicó Fernández. Señaló que será cada gobernador el que analice qué pueblos podrán tener una "cuarentena administrada" y luego será analizada por las autoridades sanitarias.

Entre las actividades que se permitirán, Fernández anticipó que los talleres mecánicos podrán retomar su actividad. También dijo que están analizando permitir a personas con discapacidad poder hacer salidas en su zona de acción. A su vez, también confirmó que a partir del lunes los bancos van a funcionar con turnos para que no se acumule gente en el lugar.

También habló de la posibilidad que le plantearon algunos gobernadores para que se puedan permitir algunas actividades de ocio, como por ejemplo salir a correr. En ese marco, dijo que se analizarán propuestas siempre y cuando se ordene de modo tal que no se aglomere gente. Y remarcó que serán los gobernadores e intendentes aquellos que se encargarán de garantizar que eso se respete. "No queremos volver para atrás", anticipó.

En el inicio de su gestión, el presidente detalló todas las acciones que se tomaron desde que la pandemia desembarcó en el país y los resultados que se obtuvieron. "El 20 de marzo, la velocidad de contagio era que cada tres días se multiplicaba el contagio. Hoy, 10 de abril, logramos que esa multiplicación sea cada 10,29 días. A eso llamamos ralentizar la curva", explicó el presidente, mientras exhibía un gráfico con los datos de los contagiados, los recuperados y los muertos por el coronavirus,

El jefe de Estado dijo que según las proyecciones iniciales y si no se hubieran tomado las medidas hoy la Argentina tenía 45 mil infectados, cuando hoy hay actualmente 1.975.

"Todo lo que acabamos de ver es que la cuarentena tiene sentido. Hemos logrado acotar mucho la velocidad del contagio, pero estamos muy lejos. Nadie sabe cuándo va a terminar este martirio", dijo el jefe de Estado.

El presidente planteó que los resultados pueden cambiar "de un momento al otro" por lo que pidió a todos mantener la responsabilidad de cumplir con la cuarentena.

Luego de encabezar una reunión junto al ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, con un grupo de infectólogos en la residencia de Olivos, Fernández dio a conocer finalmente si se extiende por un par de semanas más la cuarentena.

Del encuentro de esta tarde también participó Mirta Roses, embajadora especial de la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre coronavirus para Latinoamérica y el Caribe. Desde la organización internacional sanitaria alertaron que "un levantamiento apresurado de la cuarentena podría derivar en un resurgimiento letal de la curva de contagios".

Hasta el momento, en Argentina se confirmaron 1975 diagnósticos positivos y 82 personas fallecidas. En Mar del Plata hay siete casos activos y 11 en estudio.