Coronavirus: "Está demostradísimo que se está achatando la curva"

Lo afirmó el viceministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, quien desmintió que su gestión "subregistre casos" de Covid-19.

El viceministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, aseguró este sábado que no se están "subregistrando casos", y manifestó que "el trabajo que se está haciendo es bueno" y que "no hay coronavirus circulando por ahí que no estemos detectando".



"En las etapas de las epidemias uno va cambiando la definición de los casos probables", dijo el funcionario en diálogo con El Destape Radio, y explicó que "primero eran viajeros, luego viajeros y sus contactos, luego se fue ampliando en función de los contagios".



Además, señaló que, "cuando empezó a haber casos de contagios comunitarios, hicimos que la definición de caso fuera que toda persona que vive en el Amba y tiene síntomas respiratorios -que puede ser fiebre y dolor de garganta- es un caso sospechoso, entonces estamos estudiando a todos los que tienen cuadros".

"Lo importante es que no estamos subregistrando", agregó Kreplak, y dijo que se cuenta "con muchos tests" y que "la cantidad de fallecidos es acorde a la cantidad de casos que tenemos registrados".

"Está demostradísimo que se está achatando la curva", subrayó el viceministro bonaerense, quien estimó que, "si se sostiene el nivel de alarma, si no se afloja, esto va a estirarse bastante".



Por otro lado, aseguró que se está "en un momento de preparación y de espera producto del éxito de las medidas de cuarentena que se tomaron", y añadió que los "hospitales de la provincia de Buenos Aires tienen una tasa de ocupación por debajo del 50% de sus camas y mucha capacidad operativa".

"Todo el tiempo que ganemos hasta que llegue la gran demanda de casos nos permite fortalecer el sistema de salud", apuntó y remarcó que, "si se mantienen estas medidas de aislamiento, podemos estar así un tiempo largo y no tener tantos casos".



Kreplak analizó que, si hay más circulación de personas, "va a haber crecimiento de los casos", agregó que la intención de las autoridades es que la gente "viaje lo menos posible" y graficó: "Si van a la esquina el riesgo es bajo; si se trasladan de barrio o de ciudad, aumentan la posibilidad de trasladar la epidemia".