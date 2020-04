Santiago Rosales, exAldosivi, notificado por violar la cuarentena en Paraná

El marplatense, actualmente en el club Patronato, "no aguantó" estar encerrado en su casa y la policía lo notificó.

El futbolista marplatense Santiago Rosales, la venta más cara de la historia de Aldosivi y actualmente en el Club Patronato de Paraná, fue notificado por personal policial tras haber violado el aislamiento social obligatorio impuesto por el gobierno nacional para combatir el coronavirus.

En la tarde del sábado, el mediocampista de 25 años que pertenece a Racing Club paseaba en vehículo junto a su pareja cuando en un operativo de control la policía lo detectó. Según consignó el diario Uno de Paraná, "al consultarlo sobre el motivo de la circulación, no pudo justificar la salida de su casa, y como tampoco poseía documentación de respaldo para estar exceptuado, es que se le solicitó la documentación para avanzar con el labrado del acta correspondiente". Allí, Rosales expresó que "no se aguantó" quedarse en su vivienda y no poder disfrutar del sol en la capital entrerriana.

Tras violar la cuarentena, el marplatense fue notificiado y deberá acudir a la Fiscalía de la Justicia Federal para avanzar con la causa judicial.